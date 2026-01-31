Enviado de Putin se reúne con funcionarios de Trump en Miami; Rusia critica medida sobre Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

En medio de las críticas del gobierno de Vladimir Putin a la orden del presidente Donald Trump que impone aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, llegó a Florida Kirill Dmitriev, su enviado especial ruso, quien ha jugado un papel fundamental en las negociaciones de paz en la guerra contra Ucrania.

El también director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa publicó en su perfil en Instagram (aplicación prohibida en Rusia) dos fotografías, una que muestra un avión en un mapa acercándose a la Florida, y otra donde se ve una playa con un sol naciente en el horizonte, una clara referencia a Miami.

“Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte de la iniciativa de mediación estadounidense para lograr una solución pacífica al conflicto ucraniano”, escribió en X Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Rusia.

Además de Witkoff , por la parte estadounidense estuvieron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Jared Kushner, y el asesor principal de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum, confirmó el funcionario.

“Nos sentimos alentados por esta reunión, que demuestra que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania, y agradecemos el liderazgo fundamental del presidente Trump en la búsqueda de una paz duradera”, aseguró en la misma publicación.

La agencia de noticias Reuters había reportado que el funcionario visitaría la Ciudad del Sol, para mantener conversaciones este 31 de enero con funcionarios de la Administración Trump.

En 2022, la Administración de Joe Biden sancionó a Kirill Dmitriev, en su papel de director ejecutivo del Russian Direct Investment Fund, señalado en este entonces como "un conocido fondo para sobornos del presidente Putin y su círculo íntimo".

El enviado de Putin también guarda relación con La Habana, pues visitó la Isla en 2020, representando a Rusia en las conversaciones sobre la producción en Cuba de la vacuna rusa contra el COVID-19, donde elogió la “gran capacidad para la producción de medicamentos”, reportó la Agencia Cubana de Noticias.

Dmitriev arriba a Miami tras las posturas públicas de su gobierno en contra de la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, que declaró una emergencia nacional por la amenaza que representa las acciones del régimen cubano para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Rusia dice que en Cuba no habrá "traición" como en Venezuela

Este sábado, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó la medida como “ilegítima”, un “nuevo y muy radical” episodio de la estrategia de “máxima presión” de Washington. Las describió como un intento deliberado de “asfixiar económicamente” o “ahogamiento económico” a Cuba.

Entretanto, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, aseguró el viernes que Cuba no enfrentará una “traición interna” como la que, según Moscú, ocurrió recientemente en Venezuela, donde altos funcionarios habrían facilitado la caída del dictador Nicolás Maduro.

En declaraciones a la televisión estatal rusa, Nebenzia subrayó que mientras en Caracas “sin duda tuvo lugar una traición”, con segmentos del aparato de poder que actuaron en contra de la dirigencia, “en Cuba eso no funcionará” pues no existe un liderazgo dispuesto a colaborar con EEUU.

El diplomático advirtió a Washington de que no debe esperar que se repita en La Habana un escenario similar al venezolano, argumentando que cualquier intento de reproducir estrategias de cambio de régimen “no sería un paseo fácil” en la Isla.