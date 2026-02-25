Cubalex alerta sobre militarización y represión creciente en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El Centro de asesoramiento legal Cubalex publicó su informe mensual correspondiente a enero de 2026, en el que documenta un escenario de militarización, aumento de la represión y agravamiento de la crisis económica y social en la isla.

"Enero ha sido un mes de tensión extrema y militarización en Cuba", dijo a Martí Noticias el abogado de la organización, Alain Espinosa, que considera que la operación miltar en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, así como las nuevas presiones diplomáticas de Estados Unidos hacia Cuba, han influido.

"La respuesta estatal del gobierno cubano básicamente se ha centrado en más represión y en una supuesta preparación para la guerra”, apuntó.

El 3 de enero, 32 militares cubanos murieron y otros resultaron heridos durante la operación en Venezuela. Una parte significativa integraba el primer anillo de seguridad del mandatario. De acuerdo con Espinosa, este hecho obligó al régimen cubano a admitir públicamente la presencia de tropas en territorio venezolano, algo que durante años negó.

“La muerte de estos 32 militares puso al descubierto esta situación de manera tal que ya tuvieron que admitirlo oficialmente”, afirmó.

El informe señala que, ante la incertidumbre política regional, el gobierno cubano ha mantenido su retórica de apoyo al chavismo mientras organiza ejercicios militares prácticamente semanales y anuncia la aprobación de planes para el “paso al Estado de Guerra”.

No obstante, Espinosa aclaró que “todavía el gobierno cubano no ha declarado ningún tipo de estado de guerra ni movilización general”, por lo que no puede aplicar medidas reservadas legalmente a una declaratoria formal de ese tipo.

Ciudadanos han denunciado traslados de reclutas, especialmente hacia La Habana, así como medidas contra jóvenes que se han negado a incorporarse al servicio militar obligatorio.

"Mientras existe una especie de militarización de la población, continúa la precaria situación marcada por cortes eléctricos que superan las 20 horas diarias”. A ello se suman “desabastecimientos crónicos” que incluyen falta de gas, combustible, transporte y alimentos, hospitales en malas condiciones, colapso en la recogida de basura, pérdida del poder adquisitivo, aumento de precios, dolarización de productos básicos e impagos salariales", recordó el abogado.

En materia de violencia ciudadana, el monitoreo de Cubalex documentó 22 homicidios en enero, nueve más que en el mes anterior. “Se pudo registrar un marcado incremento de la violencia ciudadana”, indicó el abogado.

En cuanto a la represión, verificaron 246 eventos violatorios que comprenden 540 incidentes represivos. Entre ellos figuran detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios para impedir protestas, operativos de vigilancia, violencia contra personas privadas de libertad y actos de intimidación. Las provincias con mayores índices fueron La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, aunque la organización advierte que la represión se extendió por todo el país.

“La situación imperante en Cuba hoy es de una vulnerabilidad extrema, una total falta de derechos fundamentales y de un gobierno que prioriza su supervivencia política sobre los derechos y las condiciones de vida digna de sus ciudadanos”, dijo Espinosa.

El informe mensual de Cubalex advierte que, mientras la crisis estructural del país se profundiza, una parte significativa de las fuerzas del orden público permanece concentrada en la represión de derechos fundamentales, en un contexto de creciente precariedad económica e inseguridad ciudadana.

A finales de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara a Cuba “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional. En ese mismo contexto, México interrumpió sus envíos de petróleo a La Habana a petición de Washington.

El informe también recoge que comenzaron vuelos con ayuda humanitaria estadounidense para damnificados del huracán Melissa, distribuidos a través de la Iglesia católica. Paralelamente, continuaron los intercambios de alto nivel entre Cuba, China y Rusia, y se sumaron evidencias sobre la participación de mercenarios cubanos en el ejército ruso que invade Ucrania. Asimismo, autoridades penitenciarias de Cuba y Rusia firmaron en La Habana un programa de cooperación.