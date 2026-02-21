Camila Cabello lanza otro #SOSCUBA y denuncia 67 años de dictadura en la isla

Getting your Trinity Audio player ready...

La popular artista cubanoamericana Camila Cabello lanzó un llamado de auxilio por la situación en la isla, en un post en sus redes sociales en el que condena 67 años de dictadura en la isla y promueve una vía para ayudar a los cubanos.

La influyente cantante y actriz, con más de 63 millones de seguidores en Instagram, alertó que en estos momentos los cubanos de la isla se encuentran en medio de una "profunda crisis humanitaria".

Nacida en Cuba y emigrada desde niña a los Estados Unidos, la artista confesó sentir una "responsabilidad personal de hablar sobre lo que sucede en Cuba".

"Todavía tengo familiares en la isla con quienes hablamos y a quienes enviamos medicamentos, comida y ropa", escribió y alentó a quienes sientan el interés de contribuir a hacerlo a través de Cáritas Cuba.

"Si puedes donar, cualquier donación marca la diferencia", apuntó.

La cantante de 28 años recordó que "han pasado 67 años de una dictadura fallida y un régimen opresivo. El pueblo cubano sufre en una cámara de resonancia donde nadie puede escucharlo, porque hablar es arriesgar la vida. Mucha gente se muere de hambre, busca comida en los basureros, y la única forma de sobrevivir es que sus familiares les envíen cajas de medicamentos, porque ni siquiera los hospitales tienen".

La interprete de éxitos mundiales como "Havana" y "Señorita" explicó que la represión del régimen cubano ha sido implacable: "Cuando la gente ha protestado pacíficamente, ha desaparecido o ha sido encarcelada, algunos con tan solo 13 años. Esta es una realidad donde una publicación en Internet te cuesta la vida. El pueblo cubano ha vivido sin dignidad ni esperanza durante demasiado tiempo. No es de extrañar que tantos cubanos se hayan lanzado a aguas infestadas de tiburones, construyendo botes con neumáticos y palos, y arriesgando sus vidas por la libertad".

Camila Cabello ha expresado en varias ocasiones su solidaridad con la causa de la libertad de Cuba y ha hecho uso de importantes escenarios para promover el grito de "Patria y Vida", como lo hizo en la ceremonia de los Billboard Latino 2021 donde aprovechó la ocasión reclamar. “Pa’ mi gente que sufre pero ya no calla. Pa’ mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad. No más doctrinas. Que ya no gritemos Patria o Muerte sino que gritemos Patria y Vida”.