Joven de El4tico envía mensaje desde prisión: "Ha valido la pena. No se rindan"

Getting your Trinity Audio player ready...

El activista y creador audiovisual Kamil Zayas Pérez, integrante del proyecto independiente El4tico, logró comunicarse desde la sede de Instrucción Penal de Holguín, donde permanece detenido por motivos políticos, y envió un mensaje en el que llama a la resistencia, la unión y la construcción de un país más justo.

“Lo que comenzó como un cuartico humilde, han sabido convertirlo en una casa enorme. Ha valido la pena. No se rindan. Construyamos ahora un pueblo, uno justo y bueno. Contamos con ustedes. Viva Cuba Digna”, dijo Zayas Pérez en el mensaje, divulgado en redes por Paula Amador Lobón.



La comunicación se hace pública en medio de una ola de denuncias nacionales e internacionales que señalan que el proceso contra los miembros de El4tico, en el que también ha sido arrestado e instruido de cargos Ernesto Ricardo Medina, constituye un ejemplo más de la represión contra voces críticas en Cuba.

Zayas Pérez y Ricardo Medina fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 durante un operativo policial en Holguín que incluyó el allanamiento de sus viviendas y la confiscación de computadoras, teléfonos, cámaras y otros equipos de trabajo utilizados para producir contenido crítico sobre la realidad cubana.



Ambos fueron trasladados a la sede de Instrucción Penal conocida como “Todo el mundo canta”, un centro reiteradamente denunciado por interrogatorios violentos, malos tratos y otros abusos.



El proyecto El4tico, con decenas de miles de seguidores, se ha destacado por ofrecer análisis sociopolíticos, desmontar narrativas oficiales y documentar la crisis cubana, lo que lo ha convertido en un objetivo frecuente de vigilancia y hostigamiento.



De acuerdo con fuentes cercanas al caso y organizaciones de derechos humanos, las autoridades han imputado a los jóvenes los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, con penas que podrían alcanzar los 8 años de prisión en su forma agravada.



El abogado Alain Espinosa, de la consultoría jurídica mindependiente Cubalex, indicó que los delitos se les aplican aprovechando el uso de medios de comunicación y tecnología, lo que agrava las sanciones previstas en la ley.



Diversas organizaciones internacionales, incluida la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificaron la detención como una violación del derecho a la libertad de expresión, denunciaron la escalada represiva y exigieron su liberación inmediata.



Días antes de su arresto, Zayas Pérez había dejado escrita una carta previendo que podría ser detenido. En la misiva, el artista afirmaba que su arresto no obedecería a delitos comunes, sino a su labor comunicativa y crítica; que el único “crimen” del que podía acusársele era pensar con cabeza propia, y que Cuba vive “la peor crisis” en décadas y que el Estado responde con más control y represión.



Familiares, activistas, organizaciones de derechos humanos y miles de seguidores han denunciado en redes sociales la detención arbitraria de ambos jóvenes. Figuras de la cultura y el activismo como Tania Bruguera y Danay Suárez han pedido visibilizar el caso y no normalizar la represión contra proyectos independientes.