Iglesia evangélica brinda apoyo a familia de joven detenido por videos críticos

Getting your Trinity Audio player ready...

Un grupo de pastores evangélicos brindaron su apoyo espiritual y material a Doris Batista, la esposa de Ernesto Ricardo, uno de los jóvenes presos del proyecto El4tico.

En medio de la escasez de combustible y bajo la vigilancia de la Seguridad del Estado cubano, los religiosos se desplazaron desde Las Tunas hasta la ciudad de Holguín, donde vive la familia

“Sabíamos que había alguien que estaba desamparado, como esta muchacha, sin dinero y con su esposo preso. Una muchacha que se queda sin su esposo, una niña que se queda sin su padre. Sabíamos que esos muchachos son inocentes y, al hacer esto, obviamente lo estamos haciendo por una función humanitaria”, dijo a Martí Noticias, el pastor Mario Jorge, conocido por "Mayim”, del Ministerio Internacional "Viento Recio" de Las Tunas.

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, dos integrantes de la iniciativa audiovisual independiente fueron detenidos el 6 de febrero y acusados de "propaganda contra el orden constitucional" por sus videos críticos del gobierno cubano y el sistema político que los sustenta.

“Decirle que no estaba sola, que hay muchas personas que están con ella. Animarle en ese momento. Creo que esto es un llamado a la iglesia, que tenemos que unirnos. Sabemos que los muchachos están presos porque hicieron sus vídeos y tienen sus ideas, tienen su libertad. Respetamos toda esa libertad que acá no se respeta. Y esta es la función de la iglesia, no hay otra. Esta es la función de los pastores”.

La aprehensión de Kamil y Ernesto generó una ola de solidaridad internacional y nacional. Artistas, activistas y ciudadanos exigen su libertad y denuncian represión por el ejercicio de la libre expresión. Además, se han lanzado campañas en redes sociales pidiendo su liberación.

Con Mario Jorge asistieron también, los reverendos Santiago Pelegrín y Arcel Domínguez

“Nos sentimos satisfechos de haber aportado algo a esta causa y de que esta muchacha Doris, una muchacha inexperta, una muchacha bien joven, que sienta el apoyo de una iglesia en Cuba que se ha unido para apoyar estas causas que yo creo que lo ameritan”.