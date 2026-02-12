Cubanos acuden al Tribunal de Holguín en apoyo a jóvenes de El4tico (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Familiares y amigos se presentaron este 12 de febrero en el Tribunal de Holguín donde se celebra la audiencia de habeas corpus a favor de los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto independiente El4tico.

El recurso de habeas corpus, presentado por la activista Yanet Rodríguez Sánchez y admitido por el Ministerio de Justicia el 9 de febrero, exigía a la Fiscalía Provincial argumentar la legalidad de la detención, las causas imputadas y las condiciones de encarcelamiento de los jóvenes.

La organización Ciudadanía y Libertad denunció que agentes del Ministerio del Interior impidieron a Rodríguez Sánchez salir de su domicilio cuando se disponía a comparecer en la audiencia.

"De acuerdo con la información recibida, agentes vinculados a la Dirección General de Inteligencia (DGI), quienes no se identificaron, le comunicaron que si intentaba salir sería detenida. Yanet informó que su calle se encontraba rodeada por personas que le impedían abandonar el lugar y una patrulla de policía se encontraba en la esquina. Su acceso a internet es intermitente, lo que dificulta la comunicación y aumenta la preocupación por su seguridad", precisa la información.

Medina y Zayas fueron detenidos el 6 de febrero durante un operativo de la Seguridad del Estado y la policía, en el que confiscaron equipos como computadoras, teléfonos y cámaras que usaban para producir contenidos críticos con la gestión del régimen cubano.

La Fiscalía los acusa de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, que podrían acarrear hasta 9 años de prisión.

El caso ha generado gran atención dentro y fuera de la isla, donde denuncian que se trata de otra arremetida contra la libertad de expresión en la isla.

La esposa de Ernesto Ricardo Medina, Doris Santiesteban, agradeció el apoyo masivo en redes y han pedido que la presión por su liberación continúe, no solo por ellos sino por todos los presos políticos.

La detención de los jóvenes, que exigen con mucha claridad y valor un país fuera del control del Partido Comunista de Cuba y del sistema dictatorial que gobierna la isla por más de seis décadas, ha generado un amplio despliegue en la prensa internacional, condenas de congresistas cubanoamericanos y de organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cubalex y Ciudadanía y Libertad.