Abren expediente de represor a tres cubanos implicados en el proceso contra jóvenes de El4tico

Getting your Trinity Audio player ready...

El proyecto represorescubanos.com de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba anunció este viernes la incorporación de dos oficiales y una funcionaria, implicados directamente en la represión contra Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, miembros del grupo audiovisual independiente El4tico.

"El régimen totalitario castrista, recientemente descrito por el presidente Donald Trump como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, se siente acorralado y se desquita descargando su furia contra opositores y críticos pacíficos e indefensos como Ernesto y Kamil", dijo a Martí Noticias Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Al anunciar los nuevos expedientes, la iniciativa promete continuar abriendo "a la mayor brevedad", perfiles con datos personales y trayectoria de abusos a cada represor que sea identificado.

En el caso más reciente, contra los jóvenes creadores de El4tico, el proyecto expuso al Capitán Roiner Herrera Piña, del Departamento de Instrucción Penal del Ministerio del Interior, quien llevaba las órdenes judiciales; y al oficial “Teniente Coronel Parra, Jefe de la Seguridad del Estado en Holguín”, quienes participaron en la detención de Ricardo Medina al amanecer del 6 de febrero de 2026, así como en el allanamiento de su vivienda y la incautación de equipos digitales.

Kamil Zayas Pérez, otro integrante de El4tico, fue sometido a igual procedimiento y detenido simultáneamente en su hogar.

Por su parte, Yamisel Hernández Rodríguez, fiscal jefe de grupo del Departamento de Procesos Penales de Holguín, comunicó en un video una nota fechada el 12 de febrero de 2026 donde se dicta medida cautelar de prisión provisional para los dos creadores de contenido.

La Fiscalía Provincial de Holguín dijo el jueves que "controla el proceso penal que se inició para investigar los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, al conocerse que desde el espacio digital identificado como “El4tico”, se realizaron publicaciones que incitan al pueblo, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional de la República de Cuba; y difaman sobre la actuación de instituciones políticas y sociales del país".

El proyecto represorescubanos.com recordó a quienes ejecutan estos actos de acoso y detenciones que la obediencia debida "no es justificación en delitos contra los derechos humanos, ni la responsabilidad penal que tales represores contraen tiene fecha de expiración".

El programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se ha comprometido a ampliar su programa "Name and Shame", que consiste en distribuir cerca de los lugares donde viven o trabajan los represores volantes con sus fotos, nombres e historial represivo.

Otros casos preocupantes

El proyecto represorescubanos.com alerta sobre otros casos preocupantes como el del joven Ankeilys Guerra Fis, que pidió en una directa de Facebook ayuda a Trump para lograr un cambio en Cuba “porque realmente ya esto no aguanta una más”, y fue trasladado a una prisión en Güines, Mayabeque, tras permanecer semanas recluido en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.

También, otro ocurrido en Santiago de Cuba, contra la manicurista Selena Lambert Ortega, quien fue citada por la Seguridad del Estado y posteriormente expulsada del apartamento que rentaba, luego de publicar en redes una encuesta electoral informal para una hipotética presidencia de Cuba en la que el secretario de Estado Marco Rubio ganaba ampliamente al gobernante Miguel Díaz-Canel

Por otra parte la Fundación alertó sobre el Plan Baraguá, revelado recientemente ante los Consejos de Defensa provinciales, que propone concentrar y aislar a los presos políticos, encarcelar a opositores, activistas y críticos y ordenar “tolerancia cero” a las parapoliciales Brigadas de Respuesta Rápida.