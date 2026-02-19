Denuncian en Ginebra represión en Cuba y piden liberación de jóvenes de El4tico (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Activistas de la diáspora cubana participaron este miércoles en la Cumbre de Ginebra sobre los Derechos Humanos y la Democracia, donde expusieron ante la comunidad internacional las violaciones de derechos humanos que persisten en la isla.



El dramaturgo y activista cubano exiliado Yunior García Aguilera denunció ante el foro la dura represión que enfrentan jóvenes creadores y voces críticas dentro de Cuba. Durante su intervención, destacó el caso de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, dos jóvenes holguineros miembros del proyecto audiovisual El4tico, detenidos recientemente por expresar ideas consideradas “subversivas” por el régimen.



“Estos jóvenes que están presos en Cuba se llaman Ernesto y Kamil. Su crimen, su terrible crimen, fue tener un canal de YouTube llamado El4tico. Hablaban de libertad y de democracia, dos palabras consideradas subversivas en Cuba”, denunció García Aguilera.

El dramaturgo también recordó la represión que vivió en carne propia tras convocar a una manifestación pacífica en noviembre de 2021, después de las protestas del 11 y 12 de julio de ese mismo año. Ese episodio culminó con su salida del país, un proceso que describió metafóricamente ante el foro: “No fui el Mesías que muchos esperaban, fui más bien Jonás, tragado por un gran pez llamado exilio”.



Durante su discurso, García Aguilera pidió a los asistentes y a la comunidad internacional un cambio de postura frente a lo que calificó como una crisis prolongada y devastadora dentro de la isla. “La comunidad internacional debe entender que la inacción también mata, que mirar hacia otro lado es tomar partido. […] La gente está gritando por un cambio”, dijo.



La organización Centro por una Cuba Libre, una de las auspiciadoras del evento, dijo en un comunicado que la intervención de García Aguilera forma parte de los esfuerzos continuos de la diáspora por amplificar las voces de quienes sufren persecución en la isla de régimen comunista, y por promover acciones concretas de apoyo democrático.