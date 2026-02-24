Preso político cubano llama a resistir para evitar 70 años más de régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Fernando Michael Bárzaga Mompié instó a los cubanos a un "poco más de sacrificio" hasta lograr el desmoronamiento definitivo del régimen y evitar su consolidación por otros 70 años.

En un mensaje grabado por teléfono, al que Martí Noticias tuvo acceso, Bárzaga Mompié, condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, agradeció a los gobiernos del mundo que tratan de paliar la miseria de la ciudadanía cubana y los exhortó a no hacerse cómplices del régimen:

“A la dictadura cubana nunca le importó, ni le importará, la extrema miseria o la hambruna del pueblo en esta isla, cuando todo esto es el resultado de su ideología absurda; solo están usando la solidaridad extranjera y los sentimientos humanos para embaucar, como siempre, a quienes caen inocentemente en sus estrategias”.

Bárzaga Mompié, quien cumple una sentencia de siete años de privación de libertad, enfatizó la importancia de la resistencia civil y la urgencia de no colaborar con las estructuras que sostienen al gobierno actual.

“Este pueblo prefiere unas cuantas semanas más de sufrimiento y desgracias a darles la oportunidad al castrismo de imponerse otros 70 años en nuestra tierra”, dijo desde la cárcel San Ramón, en Manzanillo, Granma.

Según el prisionero de conciencia, es inaceptable cualquier forma de apoyo o pasividad a un régimen autoritario que está debilitado, permitiéndole sobrevivir, perpetuarse en el poder y evadir el colapso, a menudo a costa de prolongar la represión y el sufrimiento de su población.

“Por otra parte, den por seguro que todas las donaciones que están arribando a puerto cubano están siendo usadas estratégicamente por buitres comunistas”, recalcó.

“Quiero dejar muy claro mi respeto y admiración a naciones hermanas que intentan ayudar a este sufrido pueblo y sin ánimos de cuestionar la preocupación demostrada, decirles que Cuba no puede cambiar unas semanas de agonía por otras décadas de tiranía. ¡Todo sacrificio para arrancar de raíz el castrocomunismo, será necesario!, concluyó su mensaje.

El manifestante encarcelado denuncia con frecuencia la negligencia y desatención médica en las cárceles del país, y la violación de los derechos humanos de los reos como parte del esquema represivo del régimen.