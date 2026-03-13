"Acaben de salir todos": Cubanos reaccionan al discurso de Díaz-Canel

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La confirmación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de que están mantienento conversaciones con Estados Unidos provocó una ola de críticas y cuestionamientos entre cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de los cuales piden cambios políticos profundos en la isla.

Díaz-Canel reconoció el viernes que representantes de La Habana y Washington han sostenido contactos para abordar asuntos bilaterales. Según explicó, el proceso fue autorizado por Raúl Castro y busca “estudiar las vías y las posibilidades de cooperación” y encontrar soluciones a problemas pendientes entre ambos países.

La periodista independiente Yoani Sánchez, directora del medio digital 14ymedio, puso en duda el papel del mandatario en el proceso.

“Díaz-Canel vino a confirmar lo que ya prácticamente se sabía”, afirmó. “Es un hombre que no fue elegido por los cubanos, sino un vocero del verdadero poder en Cuba, dígase Raúl Castro y su clan familiar”.

Sánchez apuntó que el gobernante “es el hombre que han mandado a dar la noticia oficial, pero no es quien ha decidido esas conversaciones”.

La periodista también criticó la escasa presencia de prensa internacional durante el anuncio.

El presidente estadounidense Donald Trump ya había declarado en varias ocasiones públicamente que su administración mantiene contactos con representantes de la isla.

En una publicación en las redes sociales de Martí Noticias, decenas de cubanos cuestionaron al gobernante y la cúpula del poder en la isla.

“Conversaciones no, acaben de salir todos. Llevan 67 años masacrando a un pueblo”, escribió un usuario en uno de los comentarios.

Otro mensaje cuestionó el discurso oficial sobre soberanía: “Todavía dicen que el negocio con Estados Unidos es sobre el respeto a la soberanía. ¿Cuál es la soberanía, la de los Castros y sus lacayos?”.

Algunos comentarios fueron más allá y exigieron transformaciones estructurales. “Los cubanos exigimos un cambio de sistema político hacia el capitalismo, la eliminación del Partido Comunista y la salida de todos ellos del poder”, expresó otro usuario.

Las reacciones se producen en un contexto de profunda crisis económica y energética en Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y creciente malestar social, factores que han intensificado las protestas en el país en los últimos días.

Este jueves el régimen también informó que excarcelará a 51 presos aunque aseguraron que la medida era parte de gestiones realizadas por el Vaticano.