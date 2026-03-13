Cuba confirma conversaciones con la Administración Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó este viernes que se están dando conversaciones con los Estados Unidos, como había venido anunciando el gobierno estadounidense y la reciente confirmación del Vaticano.

La anticipada presentación donde hizo el anuncio fue transmitida por cadena nacional de radio y televisión, y también en plataformas digitales de los medios cubanos.

Los propósitos de este acercamiento, autorizado por el general Raúl Castro, según dijo Díaz-Canel, son resolver "los problemas bilaterales que necesitan solución, estudiar las vías y las posibilidades de cooperación, determinando áreas de interés común".

El mandatario cubano llamó a las partes a alejarse de la confrontación, fomentar la igualdad, el respeto y la soberanía.

Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes "estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios", había confirmado a primera hora el diario Granma.

Cero combustible

En su discurso comentó que Cuba lleva tres meses sin recibir combustible y que el país está practicamente paralizado por el llamado "bloqueo energético".