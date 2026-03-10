Hammer se reúne con líder evangélico para buscar vías de ayudar a los "cubanos de a pie”

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo recientemente una reunión con el líder evangélico Norberto Quesada, director de la Red de Plantación de Iglesias, para analizar la crisis que atraviesa la isla y las posibilidades de canalizar asistencia humanitaria directamente hacia la población.

Según informó la sede diplomática, el encuentro abordó la urgencia de ampliar los mecanismos de apoyo a los cubanos más vulnerables mediante redes religiosas que mantienen presencia en distintas comunidades del país.

“Nuestro jefe de misión Mike Hammer se reunió con el Dr. Norberto Quesada, líder evangélico y director de la Red de Plantación de Iglesias, para hablar sobre la situación en Cuba y la urgencia de hacer llegar ayuda humanitaria a través de iglesias a los cubanos de a pie”, señalaron.

Las conversaciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el deterioro de las condiciones económicas y sociales en Cuba.

En un diálogo reciente con Elías Baumann, encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Nicaragua y exsubjefe de misión en La Habana, conversaron sobre cómo el panorama en la isla se ha agravado en los últimos meses.

“Es difícil creer cuánto se ha deteriorado la situación en la isla desde que me fui rumbo a Nicaragua el pasado junio”, afirmó el diplomático.