Diplomáticos de EEUU discuten deterioro de la situación en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Diplomáticos estadounidenses intercambiaron sobre el deterioro de la situación en Cuba en una llamada reciente.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que el encargado de Negocios, Mike Hammer, sostuvo una conversación con Elias Baumann, actual encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Nicaragua y exsubjefe de misión en Cuba.

“Qué gusto hablar con mi buen amigo y compañero de trabajo cuando llegué a La Habana, Elias Baumann. Enfrentamos desafíos similares”, dijo Hammer en una publicación difundida por la sede diplomática.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua indicó que Baumann y Hammer intercambiaron impresiones sobre la situación actual en la isla.

“Comparando notas y estrategias con mi colega el embajador Hammer de la embajada en Cuba, sobre la realidad actual en Cuba”, señaló Baumann.

El diplomático estadounidense afirmó que las condiciones en la isla han empeorado notablemente en los últimos meses.

“Es difícil creer cuánto se ha deteriorado la situación en la isla desde que me fui rumbo a Nicaragua el pasado junio. Mientras seguimos trabajando para fortalecer la seguridad y prosperidad en la región, nuestra esperanza de que Cuba sea libre sigue firme”, expresó.

Baumann es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior y se incorporó al Departamento de Estado en 2002. Antes de su actual puesto en Managua, se desempeñó como sub jefe de misión en la embajada estadounidense en Cuba.

El intercambio ocurre en un momento de creciente tensión política entre Washington y La Habana.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió al futuro de Cuba durante una visita a la ciudad de Doral, en el sur de Florida, donde afirmó que la isla atraviesa una situación crítica.

“Puede que sea una toma de poder amistosa; puede que no sea una toma de poder amistosa”, dijo Trump.

“No tienen energía, no tienen dinero, están en serios problemas desde el punto de vista humanitario”, señaló.