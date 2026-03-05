Embajada de EEUU advierte sobre cortes prolongados de energía en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad por el apagón masivo que afecta a la región occidental de la isla, desde desde Camagüey hasta Pinar del Río, tras la desconexión el miércoles de la red eléctrica nacional y advirtió sobre cortes prolongados de energía.



"La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de energía programados y no programados, son prolongados, y son una ocurrencia diaria en todo el país, incluyendo La Habana", señaló la sede diplomática.

Añadió que los cortes eléctricos afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones e urgió a los ciudadanos estadounidenses en la isla a tomar precauciones, conservando combustible, agua, alimentos y los teléfonos móviles cargados.

"Prepárese para interrupciones significativas", alertó la Embajada de EEUU.



Entre las acciones a tomar, recomendó revisar las actualizaciones diarias publicadas por la Unión Eléctrica (UNE) y sintonizar los medios locales. También mantenerse en contacto con familiares y amigos.

La preparación para cortes prolongados de energía eléctrica es importante, recalcó la sede diplomática, que recomendó mantener cargados los teléfonos móviles y los bancos de baterías portátiles, tener linternas y baterías de repuesto en un lugar de fácil acceso y abastecerse de alimentos no perecederos y agua.

Una avería el miércoles en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación del país, dejó sin electricidad al occidente y centro de Cuba, incluida La Habana. "Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey hasta Pinar del Río", informó en redes sociales la estatal Unión Nacional Eléctrica.

La Embajada emite alertas regularmente, no solo por los cortes de energía prolongados, sino por eventos convocados por el régimen en las cercanías de su sede, o por fenómenos naturales como huracanes e inundaciones.



Los ciudadanos estadounidenses pueden inscribirse en http://step.state.gov para recibir actualizaciones de la Embajada, además de recibir asistencia a través del teléfono: +(53) (7) 839-4100, marcando 1, y luego 0, fuera del horario regular de operaciones de la Embajada.