Isla de la Juventud sufre apagones de 21 horas diarias por crisis de combustible

Getting your Trinity Audio player ready...

El municipio especial Isla de la Juventud atraviesa una parálisis casi total debido a la crisis de combustible en Cuba, lo que ha llevado a una reducción drástica del servicio eléctrico, disponible en algunas localidades solo tres horas al día.

Sin conexión a la red eléctrica nacional, la Isla de la Juventud depende exclusivamente del combustible que llega por vía marítima para alimentar sus grupos electrógenos, lo que la sitúa en el centro de la vulnerabilidad logística actual.

Según datos de la Unión Eléctrica (UNE), la disponibilidad actual del sistema en el llamado municipio especial es de 1963 MW, frente a una demanda pico de 1950 MW. El déficit de generación alcanza los 1090 MW, lo que ha forzado un esquema de racionamiento de 9 horas de apagón por cada 3 de servicio.

Ante esta situación, el Consejo Energético local ha ordenado la paralización total de las inversiones en agricultura y pesca, el cierre de centros internos de educación y la suspensión del servicio eléctrico en edificios administrativos durante los fines de semana.

La crisis ha provocado manifestaciones en Nueva Gerona. Marta Pérez, residente y activista, describe un fuerte descontento popular.

“Acá la situación está bastante difícil. El descontento popular es grande. Sí, se hicieron unos toques de cacerolazos... Lo que quiere el pueblo pinero es que si ellos [el gobierno] no pueden sostener esto, que entreguen la isla y nosotros la arreglaremos internamente”, dijo desde Gerona, la capital pinera.



En medio de la crisis energética, el transporte y el abastecimiento han colapsado. La conexión marítima con Batabanó se ha reducido a dos frecuencias semanales, elevando el pasaje del ferry que une al municipio con el resto del país de 50 a 200 pesos, señaló Pérez.

Raiza, otra habitante de Nueva Gerona, señaló que el impacto en todas las esferas de la vida diaria ha sido fuerte: “No hay transporte, no hay petróleo, no hay comida, no hay corriente. Nosotros tenemos al día 3 horas de corriente nada más... Un paquete de pollo está en 5,000 pesos en las Mipymes y hay que comprarlo porque no hay más nada”.



La UNE, en el municipio especialm informó además que las afectaciones en todos los circuitos serán continuas y que los horarios de apertura y cierre del servicio eléctrico pueden variar sin previo aviso, según la operatividad del sistema.

Paralelamente, los testimonios de los residentes apuntan a que la inestabilidad eléctrica ha afectado severamente las comunicaciones telefónicas y de internet, dificultando el contacto con el exterior y la gestión de actividades básicas.

Este escenario se produce en medio de nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de La Habana, con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone aranceles adicionales a cualquier país que suministre petróleo a la isla.