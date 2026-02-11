Enlaces de accesibilidad

Ni soluciones ni diálogo, denuncian que respuesta de La Habana a la crisis es amedrentar y detener

Protesta por apagón en El Cano, municipio La Lisa, La Habana
Protesta por apagón en El Cano, municipio La Lisa, La Habana

Las manifestaciones y acciones cívicas se multiplican en distintas provincias de Cuba, mientras el régimen intensifica las citaciones, amenazas y medidas coercitivas contra activistas y opositores.

El descontento creciente de la población se hace más visible cada día y sus, cada vez más frecuentes, manifestaciones públicas impelen a la Seguridad del Estado del régimen a ejecutar medidas coercitivas contra opositores conocidos.

Mientras las citaciones a activistas aumentan, las muestras contra la dictadura se multiplican por todo el país.

“Las citaciones y amenazas que se están multiplicando en Cuba ocurren en medio de una grave crisis: El país atraviesa una situación económica y social muy crítica, los apagones, escasez de alimentos, de medicina, una inflación descontrolada y, por supuesto, un deterioro evidente de las condiciones de vida”, indicó a Martí Noticias, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD.

Cartel mostrando el rostro de un represor en un banco del parque principal de Guantánamo.
Cartel mostrando el rostro de un represor en un banco del parque principal de Guantánamo.

“Se entiende el malestar real y generalizado. Frente a este escenario, han aumentado, por supuesto, las expresiones de inconformidad en barrios y comunidades, pero la respuesta del régimen no ha sido ofrecer soluciones ni abrir espacios de diálogos, sino activar el aparato de seguridad para presionar, advertir, amedrentar y detener”, rechazó el directivo.

Colocados en los muros del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, del Poder Popular de Buenavista y en La Habana del Este de la capital cubana, letreros pintados en trozos de tela blanca piden el fin de la dictadura e incitan a la gente a tirarse para la calle a protestar.

Lo mismo se repite en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, en Birán, en Holguín y en la ciudad de Guantánamo donde la delegación de la FLAMUR, se atribuyó la acción cívica.

“Amaneció Guantánamo con los nombres y rostros de represores visibles en postes de luz, parques y calles, con el propósito de que el pueblo y sus propias familias conozcan quiénes son los que reprimen a nuestra gente”, dijo Marta Gómez, coordinadora en esa región del oriente del país.

Cartel mostrando rostro de represor colocado en un poste eléctrico en Guanánamo
Cartel mostrando rostro de represor colocado en un poste eléctrico en Guanánamo

“En muchos casos, ni siquiera sus familiares saben lo que hacen porque operan en otras zonas y provincias. La verdad debe salir a la luz, basta ya de represión contra nuestro pueblo”, aclaró Gómez.

Fueron citados a la 4ta Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) del Cerro, los miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República, Oscar Padilla Suárez y Belkis Domínguez Aguilar.

"Nos dejaron claro que nos estaban siguiendo. Nos preguntaron qué creíamos de Trump y dijimos que si era para que se acabara el comunismo, estaba muy bien, que lo aplaudíamos. Que no podíamos seguir publicando, que tuviéramos mucho cuidado y dijimos que vamos a seguir publicando, pidiendo la libertad de los presos políticos, la libertad para Cuba, cese de la represión, de las injusticias y elecciones libres", dijo Domínguez Aguilar.

Citación a un activista del Movimiento Opositores por una Nueva República en La Habana
Citación a un activista del Movimiento Opositores por una Nueva República en La Habana

En Mayabeque, en la ciudad de Güines, fue amenazado con el decomiso de sus medios de trabajo, Henry Betancourt, conocido como "Fugitivo King", durante un interrogatorio en la unidad policial de la localidad.

“Las citaciones funcionan como un mecanismo de control. Se les llama a las personas, se les interroga, se les amenaza con consecuencias penales si continúan expresándose. Esto no se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática para frenar cualquier intento de articulación social. Esto constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales. Es un patrón claro: ante la crisis, más control y ante la crítica, el régimen aplica más presión”, recalcó Vargas.

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

