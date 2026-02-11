Ni soluciones ni diálogo, denuncian que respuesta de La Habana a la crisis es amedrentar y detener

Getting your Trinity Audio player ready...

El descontento creciente de la población se hace más visible cada día y sus, cada vez más frecuentes, manifestaciones públicas impelen a la Seguridad del Estado del régimen a ejecutar medidas coercitivas contra opositores conocidos.

Mientras las citaciones a activistas aumentan, las muestras contra la dictadura se multiplican por todo el país.

“Las citaciones y amenazas que se están multiplicando en Cuba ocurren en medio de una grave crisis: El país atraviesa una situación económica y social muy crítica, los apagones, escasez de alimentos, de medicina, una inflación descontrolada y, por supuesto, un deterioro evidente de las condiciones de vida”, indicó a Martí Noticias, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD.

“Se entiende el malestar real y generalizado. Frente a este escenario, han aumentado, por supuesto, las expresiones de inconformidad en barrios y comunidades, pero la respuesta del régimen no ha sido ofrecer soluciones ni abrir espacios de diálogos, sino activar el aparato de seguridad para presionar, advertir, amedrentar y detener”, rechazó el directivo.

Colocados en los muros del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, del Poder Popular de Buenavista y en La Habana del Este de la capital cubana, letreros pintados en trozos de tela blanca piden el fin de la dictadura e incitan a la gente a tirarse para la calle a protestar.

Lo mismo se repite en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, en Birán, en Holguín y en la ciudad de Guantánamo donde la delegación de la FLAMUR, se atribuyó la acción cívica.

“Amaneció Guantánamo con los nombres y rostros de represores visibles en postes de luz, parques y calles, con el propósito de que el pueblo y sus propias familias conozcan quiénes son los que reprimen a nuestra gente”, dijo Marta Gómez, coordinadora en esa región del oriente del país.

“En muchos casos, ni siquiera sus familiares saben lo que hacen porque operan en otras zonas y provincias. La verdad debe salir a la luz, basta ya de represión contra nuestro pueblo”, aclaró Gómez.

Fueron citados a la 4ta Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) del Cerro, los miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República, Oscar Padilla Suárez y Belkis Domínguez Aguilar.

"Nos dejaron claro que nos estaban siguiendo. Nos preguntaron qué creíamos de Trump y dijimos que si era para que se acabara el comunismo, estaba muy bien, que lo aplaudíamos. Que no podíamos seguir publicando, que tuviéramos mucho cuidado y dijimos que vamos a seguir publicando, pidiendo la libertad de los presos políticos, la libertad para Cuba, cese de la represión, de las injusticias y elecciones libres", dijo Domínguez Aguilar.

En Mayabeque, en la ciudad de Güines, fue amenazado con el decomiso de sus medios de trabajo, Henry Betancourt, conocido como "Fugitivo King", durante un interrogatorio en la unidad policial de la localidad.

“Las citaciones funcionan como un mecanismo de control. Se les llama a las personas, se les interroga, se les amenaza con consecuencias penales si continúan expresándose. Esto no se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática para frenar cualquier intento de articulación social. Esto constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales. Es un patrón claro: ante la crisis, más control y ante la crítica, el régimen aplica más presión”, recalcó Vargas.