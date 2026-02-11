Seguridad del Estado intensifica hostigamiento contra activistas de Bienestar Animal en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

En un país al borde del colapso general, la Seguridad del Estado arremete contra activistas de la organización Bienestar Animal, denunció su presidente Javier Larrea Formoso en conversación con Martí Noticias.

“Actualmente tenemos varias filiales en Las Tunas, Holguín, Santa Clara, La Habana y otras que han ido cerrando por presión de la Seguridad del Estado como fue la de Camagüey, donde amenazaron a los coordinadores y así sucedió con la de Pinar del Río también y otras más”, detalló.

Bienestar Animal Cuba (BAC) es una red de voluntarios independiente y sin ánimo de lucro, fundada para rescatar, proteger, sanar y buscar adopción para animales abandonados o maltratados en Cuba. Surgió a raíz de la marcha animalista convocada en Santa Clara en 2019, en un momento en que el movimiento de los protectores tomaba una gran fuerza en el país.

“Hace tiempo tenemos la mira del gobierno porque somos un proyecto independiente, porque decimos las cosas tal cual. No decimos ‘la situación de los animalitos está mala, pobrecitos’. Decimos la situación de los animales está mal porque hay un régimen comunista que aprobó una ley de protección animal en 2021 por las manifestaciones, por las marchas, por las presiones de los activistas, pero solamente le mete una multa a los que maltratan a los animales”, indicó Larrea.

“Lo que llevó el asunto al tope fue un video que hicieron llegar a nuestra asociación de un hombre ahorcando a una perra en plena calle, delante de todo el mundo, sin que nadie hiciera nada”, relató.

Con más del 80 % de aprobación de sus miembros, determinaron, que, si las autoridades no toman medidas duras contra el maltratador de animales, harían una manifestación, “verdaderamente independiente, sin el amparo de ANIPLAN”.

La Asociación Nacional Protectora de Animales y Plantas (ANIPLANT) es la única asociación de protección animal formalmente reconocida en la isla.

“Decidimos visibilizar el abuso animal pero la solución es otra. La solución es un cambio real, de sistema, un cambio político en Cuba. Hay que pedir un cambio verdaderamente de políticas gubernamentales en la protección animal porque por 67 años no les ha importado los animales, no les va a importar ahora”, afirmó Larrea, residente en España.

“A raíz de esta situación y ya de la manera en que nos estamos expresando han citado a muchos de nuestros miembros que [agentes de la Seguridad del Estado] conocen porque a otros no los conocen, ya que hemos tenido que cambiar completamente la estrategia de cómo ingresar a la asociación”.

De acuerdo a un comunicado de BAC, este martes, se ha agravado el hostigamiento a sus integrantes por parte de la policía política. Más de 60 de ellos han sido citados a comparecer frente a oficiales de la policía política, en los últimos días.

“Estas citaciones no son novedad, ya han sucedido con antelación y varios miembros han desistido, la mayoría no, pero algunos sí”, dijo uno de los integrantes de BAC en La Habana, que pidió el anonimato.

“Es debido a las denuncias que hace la organización de casos de maltrato animal que han cometido agentes del Estado. Hay varios militares o policías. Siempre se ha denunciado la falta de aplicación de la ley ante el maltrato animal, incluida la legalización de las peleas de gallos por ser un negocio de uno de los generales del alto nivel del régimen, Guillermo García”.

“Las citaciones son abrumadoras, a mí, que siempre he estado anónimo por así decirlo, he participado en ferias y tal, pero nunca mi nombre completo ha estado público en ninguna publicación, y, aun así, fui citado por la Seguridad del Estado. Fui chantajeando de una manera desagradable, como tienden a operar ellos, para colaborar o hablar algo que les sea favorable, cosa que no sucedió porque, realmente no hay nada que sacarle a la organización”, precisó.

“Según mi entrevistador, la organización estaba siendo investigada por estafas monetarias, algo totalmente falso, la organización siempre se ha financiado estrictamente por donaciones y por el propio bolsillo personal de sus miembros”.

“Esa fue la excusa con la cual me citaron a mí, pero, a los otros miembros ha sido por diversas causas, quieren, hallar alguna causa legal para desintegrar la organización, aunque ellos dicen que no es reconocida legalmente”.

El activista habanero señaló que las citaciones han abarcado, animalistas domiciliados en Villa Clara y Las Tunas.

“Su objetivo es desmantelar la organización por su presión social y las denuncias contra el régimen y sus entes por abusos animales o leyes deficientes y nulas a la hora de ser aplicadas”, recalcó.