Rosa María Payá: “La salida de la crisis requiere el fin de la dictadura”

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La líder opositora cubana Rosa María Payá afirmó que las recientes protestas y cacerolazos registrados en los últimos días en la isla reflejan el creciente reclamo ciudadano por un cambio político.

“Lo que hemos visto en los últimos días, cada protesta, cada cacerolazo en la oscuridad es la voz del pueblo cubano diciendo ‘se acabó’”, comentó Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La salida de la crisis requiere el fin de la dictadura”, agregó.

La activista señaló que la actual situación económica y social del país es resultado directo de la gestión del régimen, al que responsabilizó del deterioro de las condiciones de vida en la isla.

“El mismo que reprime y roba a la gente desde su presidencia títere continúa mintiendo y comprando tiempo”, afirmó. “Basta de engaños. La culpa del sufrimiento la tiene el régimen y por eso se tienen que ir”.

Payá dijo que fuerzas democráticas dentro y fuera de Cuba han acordado una estrategia común para una eventual transición política. Payá explicó que este acuerdo incluye una hoja de ruta que contempla la liberación de presos políticos, la restauración de derechos fundamentales y la convocatoria a elecciones libres.

“Las principales fuerzas democráticas de Cuba en la isla y en el exilio nos unimos en un acuerdo de liberación, una hoja de ruta clara para la liberación, reconstrucción y finalmente elecciones”, dijo. “Tenemos un plan, estamos listos para el cambio”.

“En las próximas semanas daremos a conocer los detalles de las respuestas a la emergencia humanitaria que tenemos que dar desde el día uno de la transición”, señaló.

Payá agradeció además la presión internacional sobre el régimen y pidió que otros países respalden las demandas de cambio político.

“Agradecemos toda la presión de los Estados Unidos y esperamos que el mundo también apoye el cambio de sistema”, afirmó. “No aceptaremos nada menos que la libertad. Cubanos no estamos solos”.