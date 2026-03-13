Congresista Giménez: no habrá apertura económica sin cambios políticos en Cuba

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El congresista Carlos Giménez aseguró este viernes que cualquier beneficio económico a Cuba estará condicionado a un cambio político radical en la Isla, cuyas autoridades confirmaron hoy conversaciones con Estados Unidos.

En una entrevista con medios en Miami, el republicano por Florida desestimó los reportes que aseguran la puesta en marcha de una negociación económica entre el régimen de La Habana y la Administración Trump.

“No creo que esté sucediendo. Cuba no tiene nada que EEUU necesite. Puede ser que haya una apertura económica pero no para ayudar a este régimen. ¿Quién va a invertir en Cuba con este régimen? Nadie”, aseguró.

“Necesitamos un cambio político para tener la inversión necesaria para cambiar las condiciones en Cuba”, añadió y se mostró confiado en la gestión del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio.

“Rubio sabe muy bien los trucos, las cosas que hace este régimen para mantenerse en el poder. Es lo que están tratando de hacer. Ver si pueden sobrevivir dos años más, para tener una nueva Administración”, dijo.

Para el representante Giménez, la excarcelaciones anunciadas forman parte de esta estrategia de ganar tiempo. “Eso es lo que siempre hacen”, precisó.

“La apertura económica yo creo que está vinculada con la apertura política. ¿Cómo vas a tener una apertura económica sabiendo que ese mismo régimen que ha destruido esta economía se va a mantener en el poder?”, se preguntó.

“Si yo fuera un inversionista, estaría buscando primero un cambio político antes de ir allí para poner mi dinero en Cuba, para invertir en Cuba”, aseveró el representante por el Distrito 28 del sur de la Florida.

A una pregunta sobre quien ejerce más influencia en las decisiones de la dictadura, el Vaticano, el presidente Trump o el miedo que tienen las autoridades cubanas, el funcionario fue claro:

“Yo creo que al Presidente y también al secretario Rubio, porque es cubano-americano, ha conocido este dolor por años, reconoce muy bien la situación en Cuba y también cómo se sienten los cubanos que en EEUU y el mundo”, dijo.

El congresista Giménez insistió en que el único responsable por la crisis en la Isla es la dictadura. “La miseria va a continuar si el régimen se queda en el poder. Si el régimen de verdad ama a su pueblo y a Cuba, que se vaya”.

“No tiene el dinero para suplir las necesidades del pueblo cubano. No tiene el dinero para comprar combustible, petróleo, no tiene dinero para comprar comida, porque ha fracasado, es un desastre económico”, aseveró.

“Es Cuba que necesita a EEUU. Los EEUU no necesitan nada de Cuba. Si quieren conversar, quieren negociar, bueno, dígannos lo que están dispuestos a hacer, porque parece que ahora no están dispuestos a hacer nada”, refirió.

Giménez, el único miembro del Congreso nacido en Cuba, agregó: “La situación en Cuba se está poniendo peor y peor y el régimen también lo sabe. ¿Cuándo va a explotar? No lo sé. No creo que se pueda sostener por mucho más tiempo”.

Las declaraciones del congresista Giménez tuvieron lugar luego de la comparecencia de este viernes del designado del régimen, Miguel Díaz-Canel, quien finalmente confirmó conversaciones con la Administración Trump.