Congresistas exigen liberación de "todos los presos políticos" tras anuncio del régimen

Congresistas cubanoamericanos exigieron la liberación de todos los presos políticos en la isla tras el anuncio del régimen de La Habana de que excarcelará a 51 reclusos en los próximos días.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la liberación inmediata de TODOS los presos políticos injustamente encarcelados en las mazmorras de la dictadura en Cuba”, escribió en redes sociales Carlos Giménez.

En otro mensaje añadió: “Hace rato que le llegó la hora a Cuba. El tiempo se les acabó”.

La congresista María Elvira Salazar apuntó por su parte que La Habana enfrenta un momento decisivo. “O liberan a todos los presos políticos y abandonan Cuba de una vez, o terminarán uno por uno en una celda 3x2 como su amiguito Nicolás Maduro”, afirmó.

“Se les acabó el tiempo. Es hora de decidir”, apuntó.

El presidente Donald Trump ha intensificado las presiones sobre La Habana en los últimos meses y ha dicho que se encargará de Cuba.

En entrevista con Martí Noticias este jueves, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que el régimen "no va a sobrevivir" a la administración Trump.

“Ese régimen, ese estado narcoterrorista a 90 millas de los Estados Unidos, no es una opción que este presidente va a tolerar”, comentó.

Según La Habana, la decisión se produce “en el espíritu de buena voluntad y de las estrechas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano” y que excarcelarán a personas que "han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión".

La ONG Prisoners Defenders documentó en febrero 1.214 presos políticos en la isla, la cifra más alta registrada por la organización.