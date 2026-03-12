Amnistía Internacional denuncia “acoso y criminalización” contra la disidencia en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que el control del Estado cubano sobre la vida política, económica y social del país representa una “enorme amenaza” para quienes expresan opiniones contrarias al gobierno.

En una publicación en su sitio web, la organización afirmó que en la isla “la disidencia se enfrenta a un acoso, una criminalización y una violencia incesantes”.

“El poder absoluto de las autoridades cubanas sobre todos los aspectos de la sociedad —social, política y económica— representa una enorme amenaza para quienes tienen opiniones opuestas”, señalaron.

Amnistía Internacional señaló que el clima de temor se intensificó tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse contra la crisis económica y un aumento del autoritarismo.

La organización también advirtió que las mujeres activistas enfrentan riesgos adicionales cuando denuncian al gobierno, incluidos “represión estatal por motivos de género, insultos misóginos y acoso sexual”.

A pesar de lo que describe como una presión constante contra activistas y defensores de derechos humanos, el grupo afirmó que muchos cubanos continúan denunciando abusos y exigiendo cambios.

“A pesar de los incesantes ataques contra activistas y defensores de derechos humanos, los cubanos continúan resistiendo con valentía las prácticas autoritarias y presionando para que se protejan sus derechos”, indicó la organización.

Amnistía Internacional instó a las autoridades cubanas a responder a esas demandas y a permitir el desarrollo de una sociedad civil independiente.

Esta semana varias organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de las personas privadas de libertad en Cuba, durante una audiencia celebrada en Guatemala en el marco del 195 período de sesiones del organismo.

En la sesión participaron el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Civil Rights Defenders y Amnistía Internacional.

Cristhian Jiménez, representante de AI, agregó en la audiencia que la privación de libertad en la isla sigue siendo "una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta".