Denuncian represión sistémica en Cuba ante la OEA

Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de las personas privadas de libertad en Cuba, durante una audiencia celebrada en Guatemala en el marco del 195 período de sesiones del organismo.

En la sesión participaron el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Civil Rights Defenders y Amnistía Internacional que expusieron denuncias sobre las condiciones carcelarias y el uso de la prisión contra personas que ejercen sus derechos fundamentales.

En declaraciones a Martí Noticias, el jefe de Estrategias del OCDH, Yaxys Cires, explicó que durante la audiencia se alertó sobre la situación de los presos políticos y de conciencia en el país.

“En esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos denunciado, junto a otras organizaciones, la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba”, señaló.

El activista subrayó que la profunda crisis económica y social que vive el país agrava aún más las condiciones de las personas encarceladas.

“Si estamos ante la realidad de un país donde el 89% de las familias vive en extrema pobreza, donde siete de cada diez cubanos tienen que privarse al menos de una comida diaria y solo el tres por ciento consigue medicinas, pensemos entonces cómo están las personas que se encuentran en prisión”, afirmó.

Cires destacó que esta situación resulta aún más grave para quienes están encarcelados por motivos políticos.

“Pensemos cómo están aquellos que están injustamente encarcelados solamente por haber ejercido sus derechos”, añadió.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reiteró ante la CIDH su llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla.

“Creemos que es moralmente reprobable e inaceptable que se les mantenga en la cárcel en estos momentos tan duros que está viviendo el país y después de tanta injusticia, solamente para ser usados como moneda de cambio en cualquier negociación política”, declaró.

Además de los presos políticos, el OCDH también llamó la atención sobre las personas encarceladas por los llamados delitos contra el orden económico.

“El Código Penal establece 18 delitos económicos, y al menos ocho tienen que ver con la situación de miseria y con la necesidad de la gente de sobrevivir en el contexto cubano y con la ausencia de libertades económicas”, explicó Cires.

El activista señaló que conductas como vender divisas o sacrificar ganado vacuno propio son castigadas con severidad en Cuba, pese a que en muchos países no constituyen delitos o reciben sanciones menores.

“Son delitos que en otros países no lo serían o simplemente no tendrían penas tan duras como las que tiene en Cuba”, afirmó.

Las organizaciones pidieron a la CIDH instar al Estado cubano a garantizar los derechos de las personas detenidas y revisar las condenas vinculadas a estos delitos en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país.