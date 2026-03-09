Apagones agravan condiciones en cárceles cubanas, denuncian familiares de presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

La crisis energética que atraviesa Cuba está agravando las condiciones en las cárceles del país, donde reclusos enfrentan prolongados apagones, escasez de agua y dificultades para comunicarse con sus familias, según denuncias recientes de familiares de presos políticos.

En la prisión de mujeres La Bellotex, en la provincia de Matanzas, las reclusas pasan gran parte de la noche sin electricidad, afirmó a Martí Noticias la activista Sonia Álvarez tras visitar la semana pasada a su hija, la presa política Sayli Navarro.

Álvarez relató que las internas también sufren por la falta de agua y la mala calidad de los alimentos. “Estaban sin agua. La comida dice que es pésima, que no se puede ni comer sin corriente”, dijo. “Se la ponen un rato por la noche, pero como a las 10 y pico ya la quitan… se pasan la noche entera sin corriente”.

Navarro, de 38 años, fue condenada a ocho años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021. Cofundadora de las Damas de Blanco junto a familiares de los opositores encarcelados durante la llamada Primavera Negra de 2003, fue arrestada el 12 de julio de 2021 junto a su padre, el opositor Félix Navarro, cuando acudía a una estación de policía en el municipio de Perico para preguntar por otros miembros del movimiento detenidos durante las manifestaciones.

En el oriente del país, la madre del preso político Eider Frómeta Allen denunció una situación similar en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, donde —según afirmó— el penal permanece totalmente sin electricidad desde la semana pasada.

Griselia Allen dijo a nuestra redacción que pudo hablar brevemente con su hijo, quien le explicó que la falta de corriente ha dejado sin funcionamiento los teléfonos del penal. “Me llamó ayer tres minutos nada más. El problema es que los teléfonos están sin conexiones porque desde el martes de la semana pasada están a oscuras”, relató.

La madre expresó preocupación por la seguridad de los reclusos en esas condiciones. “Yo estaba diciendo que tienen que tener cuidado porque puede pasar cualquier cosa. Están sin electricidad totalmente”, afirmó.

Según su testimonio, Frómeta Allen también le informó que un recluso con discapacidad que depende de una silla de ruedas habría sido golpeado tras denunciar las condiciones en el penal.

Frómeta Allen, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cumple una condena de seis años de prisión desde enero de 2019.

Las denuncias sobre la situación en los centros penitenciarios se producen en medio de una aguda crisis energética en la isla, donde los apagones afectan a millones de personas y se extienden por todo el país.

El parte más reciente de la estatal Unión Eléctrica (UNE) indica que el domingo el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas y los apagones continuaron durante la madrugada del lunes.

Según las previsiones oficiales, el sistema solo podría disponer de unos 1.250 megavatios frente a una demanda estimada de 3.080 megavatios, lo que implicaría un déficit de 1.830 megavatios y una afectación cercana a los 1.850 megavatios durante el horario de mayor consumo nocturno.

El deterioro del suministro eléctrico también ha provocado protestas en algunas zonas del país. Durante el fin de semana, residentes de La Habana salieron a las calles para exigir la restitución del servicio tras varios días de intensos apagones.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)