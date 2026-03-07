Cacerolazos y protestas en Cuba en medio de prolongados apagones

Getting your Trinity Audio player ready...

Cubanos salieron a las calles este viernes en medio del creciente malestar por los prolongados apagones que afectan al país y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.

El periodista independiente Vladimir Turró informó a Martí Noticias sobre un cacerolazo y el cierre de calles en la Calzada de San Agustín, municipio Arroyo Naranjo, durante la noche.

Según explicó, los vecinos estuvieron alrededor de dos horas tocando cazuelas en la calle.

Videos en redes sociales muestra manifestaciones en Marianao, municipio Plaza, Jesús María, Habana Vieja, Pueblo Nuevo y Centro Habana.

La congresista María Elvira Salazar dijo en redes sociales que "Cuba está en la calle pidiendo LIBERTAD. A la dictadura: ¡Ni un abuso más contra el pueblo cubano!".

Noticia en desarrollo / Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias.