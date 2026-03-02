Aumentaron las protestas en Cuba en el mes febrero

Getting your Trinity Audio player ready...

Las protestas y denuncias públicas en Cuba aumentaron en febrero a un total de 1.185, un 19,6 % más que en enero, según el más reciente informe divulgado por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

El reporte atribuye el incremento tanto al agravamiento de la crisis económica como a lo que describe como un “efecto Trump”, en referencia a declaraciones recientes del presidente estadounidense sobre la isla.

“El efecto Trump, la esperanza de libertad que el presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado han despertado entre los cubanos con su enfoque en el tema Cuba, catapultó las protestas”, señaló el informe.

El OCC registró 953 manifestaciones de descontento en enero frente a 1.185 en los 28 días de febrero. La organización indicó que 432 de esas acciones fueron “desafíos al Estado policial”, es decir, protestas que podrían provocar represalias, lo que representó más del 36 % del total.

La Habana encabezó los registros con 461 incidentes, seguida de Matanzas (137), Holguín (72) y Santiago de Cuba (69), según el resumen estadístico.

El deterioro de los servicios públicos fue uno de los principales detonantes del malestar. En medio de la escasez de combustible, la generación eléctrica apenas superó los 1.200 megavatios frente a una demanda superior a los 3.000, provocando apagones de hasta 20 ó 23 horas en provincias y de entre 12 y 15 horas en la capital.

Las quejas relacionadas con servicios públicos ascendieron a 229, mientras que las vinculadas a alimentación e inflación sumaron 201. El OCC citó ejemplos como paquetes de pollo vendidos a 5.000 pesos cubanos y botellas de aceite a 2.000.

El informe contabilizó 113 actos represivos en febrero, incluyendo el encarcelamiento de integrantes de un grupo audiovisual en Holguín y una operación en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. También reportó la muerte de cuatro personas tras un tiroteo contra una embarcación procedente de Miami.

En el apartado de inseguridad ciudadana, el OCC documentó 22 muertes vinculadas a violencia social, criminal o policial. "Uno de los occisos era un cubanoamericano y tres eran mujeres. Una muerte ocurrió bajo custodia policial", detalla el documento.