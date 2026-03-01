Díaz-Canel lamenta ataque de EEUU e Israel contra su aliado Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano reaccionó el sábado a los ataques militares ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, posicionándose al lado de su aliado en el Medio Oriente y calificando la operación como una "flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".



El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que los ataques quebrantan la soberanía e integridad territorial de Irán, y advirtió que la ofensiva amenaza con desencadenar una escalada militar de "impredecibles consecuencias" en una región.



En una serie de posts en redes sociales, Díaz-Canel señaló que las acciones militares de las fuerzas estadounidenses e israelíes "arruinan por segunda ocasión los esfuerzos diplomáticos vinculados a la cuestión nuclear y ponen en peligro la paz y la seguridad regional e internacional".



Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) emitió el sábado una declaración oficial en la que también condena los bombardeos y concide con el gobernante en que estos "boicotean deliberadamente los esfuerzos de la diplomacia internacional".



El canciller Bruno Rodríguez Parrilla reiteró que las acciones constituyen "una clara transgresión del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU", además de producirse en un momento en el que se llevaban a cabo conversaciones sobre temas nucleares.

Cuba e Irán han sostenido una alianza ideológica y política por más de 40 años. El de La Habana fue uno de los primeros gobiernos en reconocer a la nueva República Islámica, en 1979, y desde entonces ha cultivado una relación cercana con Teherán no solo relevante en el plano diplomático, sino también en apoyos concretos, señalan expertos.

Con la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y el debilitamiento del régimen iraní, Cuba pierde a un importante aliado y la presión internacional sobre el gobierno comunista se incrementa, dijo el sábado a Martí Noticias el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa.