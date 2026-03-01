Irán amenaza con responder con fuerza a la muerte de Jamenei; Trump advierte: "les convendría no hacerlo"

Getting your Trinity Audio player ready...

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán prometió que atacaría con fuerza a las bases estadounidenses en la región el domingo por el asesinato del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, una amenaza a la que el presidente Donald Trump respondió con una advertencia: "más les convendría que no lo hagan".



Mientras, en el segundo día de la operación militar estadounidense-israelí en Irán "Furia épica", se registraron nuevas explosiones en Teherán, tras el ataque el sábado a decenas de objetivos en suelo iraní.



Trump, que ha instado a los iraníes a promover un cambio de régimen en el país árabe, advirtió en un post en Truth Social: "Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. ¡sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista!".

Irán dijo que bombardeó bases estadounidenses en países del Golfo y Kurdistán. La información no había sido confirmada por EEUU. Reportes de prensa señalan que el puerto de Dubái ardía en llamas en la mañana de este domingo, luego de que las fuerzas iraníes atacaran puntos estratégicos de los Emiratos el sábado.

La Fuerza aérea Israelí, por su parte, hizo público otro video de los ataques este domingo que muestra la destrucción de la sede del régimen iraní, en Teherán.

Israel afirmó que su fuerza aérea había abatido a 40 altos mandos militares iraníes el sábado, y advirtió que iría por más.



"En los próximos días, atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista.

Crearemos las condiciones para que el valiente pueblo iraní se libere de las cadenas de la tiranía", dijo en una declaración pública el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Según los medios estatales, Irán está entrando en un "período de transición" en el que un consejo de tres miembros gobernará el país hasta que se elija un nuevo líder supremo en reemplazo de Jamenei.

Los tres encargados de gobernar, según los reportes oficialistas, son el ayatolá Alireza Arafi, director de los seminarios de la República Islámica; el jefe del poder judicial y exministro de inteligencia, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, de línea moderada.

En varias ciudades de irán, sentimientos encontrados afloraban en las calles, con multitudes de personas celebrando la muerte de Jamenei, al tiempo que otras se reunían para rendirle tributo.

En Galleh Dar, al sur de Irán, un prupo de personas derribó un monumento a Jamenei, dijo el Wall Street Journal, que compartió un video del suceso verificado por Storyful.