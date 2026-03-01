Embajada de EEUU en La Habana emite alerta tras ataques en Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana instó este sábado a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero a extremar las precauciones tras el inicio de “importantes operaciones de combate” de EEUU en Irán, en un contexto de fuerte escalada regional.

“Tras el lanzamiento de las operaciones de combate de EEUU en Irán, los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Medio Oriente, deben seguir las instrucciones de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado de EEUU más cercano”, señaló la sede diplomática en un mensaje difundido en redes sociales.

La representación estadounidense advirtió que podrían producirse “interrupciones en los viajes debido a los cierres periódicos del espacio aéreo” y recordó que el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos “tener mayor precaución” a nivel global. Asimismo, pidió a los viajeros inscribirse en el programa STEP para recibir alertas de seguridad actualizadas y consultar los avisos de viaje vigentes antes de desplazarse al exterior.

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en la red Truth Social la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei tras los ataques.

Trump calificó a Jamenei como “una de las personas más malvadas de la historia” y afirmó que su muerte representa “justicia para el pueblo iraní” y para ciudadanos de distintos países que fueron víctimas de acciones atribuidas al liderazgo iraní.

El mandatario sostuvo que la operación se llevó a cabo en coordinación con Israel y aseguró que “los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente” mientras Washington persiga su objetivo de impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.