Embajador ante la ONU, Mike Waltz, defiende los ataques contra Irán

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo el sábado que los ataques contra Irán buscan la estabilidad global.

“La Operación Furia Épica está dirigida a objetivos específicos y estratégicos para desmantelar las capacidades de misiles que amenazan a los aliados, degradar los activos navales utilizados para desestabilizar las aguas internacionales y desbaratar la maquinaria que arma a las milicias subsidiarias", explicó.

Asimismo, recalcó que el objetivo es "garantizar que el régimen iraní nunca, nunca pueda amenazar al mundo con un arma nuclear” y aclaró que el apoyo masivo del régimen iraní a organizaciones terroristas ha sembrado el caos y el derramamiento de sangre en Medio Oriente.

"Esto no es una especulación", añadió Waltz.

Varios miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como Rusia y Bahréin, cuestionaron el ataque a Irán.

"La historia nos ha enseñado que el costo de la inacción es mucho mayor que la carga de una acción decisiva. Y nuestro presidente, el presidente Trump, ha tomado esa acción decisiva hoy, comentó el embajador.

Este sábado el presidente Donald Trump confirmó en la red Truth Social la muerte de el ayatolá Alí Jamenei, a quien calificó como "una de las personas más malvadas de la historia".

"Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", dijo.