Trump confirma la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, falleció tras el ataque en la madrugada de este sábado, confirmó el presidente de EEUU, Donald Trump, en la red Truth Social.

El presidente calificó a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia".

"Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", comentó.

Trump aseguró que el líder iraní "no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país".

"Escuchamos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: "¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!". Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece", agregó.

En su mensaje Trump aclaró que el "proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país ha quedado profundamente destruido e incluso aniquilado. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO".

La cuenta oficial del ayatolá Jamenei en X publicó una imagen que hacía referencia a “Hyder” —uno de los títulos del imán Alí—, sin ofrecer detalles.

Funcionarios israelíes habían informado poco antes que el líder supremo había fallecido.

Jamenei, quien gobernó la República Islámica durante más de tres décadas, murió en un ataque de gran magnitud lanzado por Israel y Estados Unidos.

Jamenei, nacido el 17 de julio de 1939, recibió clases de ciencia coránica a finales de la década del 50 de parte Ruhollah Jomeini, quien posteriormente encabezaría la Revolución Islámica, que llevó a la instauración de la República Islámica y al ascenso de los ayatolás al poder.

En los primeros años posteriores a la Revolución Islámica de 1979, el ayatolá asumió responsabilidades clave dentro de la nueva estructura de poder en Irán. Ese mismo año fue designado jefe de los Guardianes de la Revolución, viceministro de Defensa y representante del ayatolá Ruhollah Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa, consolidando su influencia en los ámbitos militar y político.

En 1989 fue nombrado imán de la oración de los viernes en Teherán, uno de los cargos religiosos más visibles del país.

Tras la muerte del ayatolá Jomeini el 3 de junio de 1989, la Asamblea de Expertos lo eligió como nuevo líder supremo de la República Islámica, un cargo de carácter vitalicio que concentra la máxima autoridad política y religiosa del Estado.

Durante casi cuatro décadas al frente del país, con el control sobre el sistema político y de seguridad de Irán, presidió repetidas represiones contra la disidencia en el país y mantuvo una postura de línea dura hacia Washington y Jerusalén.

Grupos de derechos humanos también documentado repetidamente el elevado número de ejecuciones en Irán en los últimos años.

En 2025, Amnistía Internacional registró más de 1.000 personas ejecutadas mientras un informe de la ONU indicó que Irán ejecutó al menos a 975 personas en 2024.

Noticia en desarrollo.