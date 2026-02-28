Líderes mundiales reaccionan tras ataque a Irán; ONU llama a reunión extraordinaria

Getting your Trinity Audio player ready...



Líderes mundiales reaccionaron a favor y en contra este sábado, tras la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Mientras



El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, expresaron su firme respaldo, al afirmar en un comunicado:



“Canadá apoya las medidas de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para impedir que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, al tiempo que describió a Teherán como “la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio”.



“Nunca se le debe permitir (a Irán) obtener ni desarrollar armas nucleares”, concluyó la declaración canadiense.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también manifestó su apoyo y en un mensaje en la red social X, escribió:



“Australia apoya al valiente pueblo iraní en su lucha contra la opresión”, y confirmó que Australia apoya las acciones de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear, al tiempo que activa medidas consulares de emergencia e insta a los australianos a abandonar Irán si es seguro.

El Reino Unido declaró que “nunca se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear”.



La oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que ya se encontraba en conversaciones con los líderes de Francia y Alemania, como parte de una serie de llamadas con aliados.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, relacionó directamente los acontecimientos con la guerra de Rusia contra su país.

“Aunque los ucranianos nunca amenazaron a Irán, el régimen iraní decidió convertirse en cómplice de Putin y le suministró drones shahed”, escribió Zelenskyy, quien agregó que Rusia ha utilizado “más de 57 mil drones de fabricación iraní contra el pueblo ucraniano”.



En diferente sentido se pronunciaron el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.



Macron advirtió que el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales y añadió que “la escalada actual es peligrosa para todos y debe cesar”, al tiempo que pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Más frontal fue Sánchez, el presidente del gobierno español, quien rechazó los ataques.



“Rechazamos la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que representa una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, dijo Sánchez en una declaración contrastante, luego de guardar silencio durante la brutal ola represiva del régimen iraní contra su población durante las protestas populares que comenzaron en enero.

ONU llama a una reunión extraordinaria

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad, al tiempo que llamó a poner fin de inmediato a las hostilidades en Irán.

Guterres afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní “socavan la paz y la seguridad internacionales”.

“Pido el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada”, dijo en un comunicado el titular de la ONU.

La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU fue convocada a instancias del presidente francés, Emmanuel Macron, y del ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

En una llamada con su homólogo ruso, Serguei Lavrov, Araqchi instó a la comunidad internacional a que exija cuentas a los criminales, como llamó a Estados Unidos e Israel.

La ONU en general, y su secretario general Guterres, en particular, han sido blancos de críticas por sus posturas hacia el régimen teocrático de Teherán y sus históricas violaciones a los derechos humanos.

En 2024, tras la muerte del ex presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas guardó un polémico minuto de silencio en su memoria.

Raisi era conocido como “el carnicero de 1988”, por su participación directa en la ejecución masiva de miles de presos políticos ese año y responsable de la represión brutal durante las protestas de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue arrestada por la denominada policía de la moral por llevar mal el velo obligatorio.

Y este mismo mes de febrero, el secretario general de la ONU envió un mensaje formal de felicitación al régimen de los ayatolás con motivo del 47 aniversario de la revolución islámica.