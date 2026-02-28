VIDEO Discurso íntegro de Donald Trump sobre operación en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de la guerra contra Irán junto con fuerzas israelíes y llamó a los iraníes a tomar control del país. A continuación el discurso completo...

Hace poco, el ejército de los Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles.

Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a los Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo. Durante cuarenta y siete años, el régimen iraní ha coreado «Muerte a Estados Unidos» y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigiéndose contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países.



Una de las primeras acciones del régimen fue apoyar la violenta toma de la embajada estadounidense en Teherán, donde mantuvieron como rehenes a decenas de estadounidenses durante cuatrocientos cuarenta y cuatro días. En 1983, los representantes de Irán llevaron a cabo el atentado contra los cuarteles de los marines en Beirut, en el que murieron 241 militares estadounidenses.



En 2000, sabían y probablemente participaron en el ataque contra el USS Cole. Muchos murieron. Las fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos de militares estadounidenses en Irak.



Los representantes del régimen han seguido lanzando innumerables ataques contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio en los últimos años, así como contra buques navales y comerciales estadounidenses en las rutas marítimas internacionales.



Ha sido un terror masivo, y no lo vamos a tolerar más. Desde Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre y vísceras. Y fue el representante de Irán, Hamás, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de mil personas inocentes, entre ellas cuarenta y seis estadounidenses, y tomando como rehenes a doce de nuestros ciudadanos. Fue brutal, algo que el mundo nunca había visto antes.



Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo y recientemente ha matado a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de Estados Unidos, en particular de mi administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Lo diré de nuevo.



Nunca podrán tener armas nucleares. Por eso, en la Operación Martillo de Medianoche del pasado mes de junio, destruimos el programa nuclear del régimen en Fordow, Natanz e Isfahán. Tras ese ataque, les advertimos que no reanudaran nunca su maliciosa búsqueda de armas nucleares y tratamos repetidamente de llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Ellos querían hacerlo. No querían hacerlo. Una vez más, querían hacerlo. No querían hacerlo. No sabían lo que estaba pasando. Solo querían practicar el mal.



Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas y décadas. Han rechazado todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo más. En cambio, intentaron reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero, y que pronto podrían llegar al territorio estadounidense. Imaginen lo envalentonado que estaría este régimen si alguna vez tuviera y estuviera realmente armado con armas nucleares como medio para transmitir su mensaje.



Por estas razones, el ejército de los Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y continua para impedir que esta dictadura radical y malvada amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles. Será totalmente destruida, una vez más. Vamos a aniquilar su armada. Vamos a asegurarnos de que los terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región o el mundo y atacar a nuestras fuerzas, y de que ya no puedan utilizar sus artefactos explosivos improvisados o bombas de carretera, como se les llama a veces, para herir gravemente y matar a miles y miles de personas, entre ellas muchos estadounidenses. Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga armas nucleares. Es un mensaje muy sencillo.



Nunca tendrán un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Construí y reconstruí nuestro ejército durante mi primer mandato, y no hay ningún ejército en la Tierra que se acerque siquiera a su poder, fuerza o sofisticación. Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región.



Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar. Es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas. Eso suele ocurrir en la guerra. Pero no lo hacemos por ahora, lo hacemos por el futuro, y es una misión noble.



Rezamos por todos los miembros del servicio que arriesgan desinteresadamente sus vidas para garantizar que los estadounidenses y nuestros hijos nunca se vean amenazados por un Irán con armas nucleares. Le pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes que se encuentran en peligro, y confiamos en que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas prevalecerán. Tenemos a los mejores del mundo, y ellos prevalecerán.



A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la policía, les digo esta noche que deben deponer las armas y gozar de total inmunidad, o de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura. Así que depongan las armas. Serán tratados de forma justa con total inmunidad, o se enfrentarán a una muerte segura.



Por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, le digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Permanezcan a cubierto. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Las bombas caerán por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones.



Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han obtenido. Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren, así que veamos cómo responden. Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y desatar el futuro próspero y glorioso que está al alcance de su mano. Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar.



Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.