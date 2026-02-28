“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles”, advierte Trump al lanzar operación militar en Irán
En un mensaje en video publicado en su plataforma Truth Social, Trump presentó los ataques como una respuesta necesaria ante lo que describió como una “amenaza inminente” del régimen iraní.
Señaló que el liderazgo de Irán ha proclamado “Muerte a Estados Unidos” durante 47 años y que representa un peligro persistente para las tropas estadounidenses, sus aliados y la estabilidad regional.
“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles”, declaró el presidente, añadiendo que Estados Unidos “aniquilará su marina” y debilitará la capacidad de Teherán para apoyar a grupos militantes en la región.
Israel califica como “preventivo” el ataque contra Irán y declara estado de emergencia
El gobierno de Israel defendió el ataque lanzado hoy contra Irán como una acción preventiva destinada a neutralizar amenazas existenciales, en el marco de una operación coordinada con Estados Unidos.
El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la ofensiva busca frenar el avance del programa nuclear y de misiles iraní, que, según Tel Aviv, representa un peligro directo para la seguridad del Estado israelí. “Actuamos para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar nuestro futuro”, señalaron fuentes oficiales al describir la operación como un golpe estratégico contra infraestructura militar clave.
Objetivo: frenar capacidades nucleares y de misiles
De acuerdo con el Ministerio de Defensa israelí, la operación fue concebida como un “golpe preventivo” para impedir que Irán consolide capacidades que puedan amenazar directamente a Israel. Las autoridades sostienen que la acción responde a evaluaciones de inteligencia que advertían sobre riesgos inminentes.
Israel ha reiterado en múltiples ocasiones que no permitirá que Teherán obtenga armas nucleares, postura que forma parte central de su doctrina de seguridad nacional.
Tras el inicio de la ofensiva, el gobierno israelí declaró estado de emergencia en todo el país y activó protocolos de defensa civil ante la posibilidad de represalias con misiles o drones desde territorio iraní o desde grupos aliados en la región.
Las autoridades han instado a la población a mantenerse atenta a las alertas oficiales y seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno.
En declaraciones posteriores, Netanyahu sostuvo que la operación también podría “crear las condiciones” para que el pueblo iraní “tome su destino en sus propias manos”, en una referencia que analistas interpretan como un respaldo indirecto a un eventual cambio político en Teherán.
La ofensiva marca una escalada significativa en la confrontación entre ambos países y podría redefinir el equilibrio de poder en la región. Mientras la comunidad internacional evalúa las implicaciones del ataque, Israel mantiene que su acción fue necesaria para salvaguardar su seguridad frente a lo que considera una amenaza persistente y creciente por parte de Irán.
VOA Farsi amplía su alcance en Irán pese a interrupciones satelitales
La U.S. Agency for Global Media (USAGM) informó que su señal en persa, Voice of America (VOA Farsi), ha ampliado significativamente su presencia en los últimos meses con el objetivo de transmitir directamente el mensaje del presidente Donald Trump al pueblo iraní a través de múltiples plataformas, incluidas transmisiones satelitales.
Kari Lake, quien dirige la agencia, destacó en las redes sociales que la expansión busca llegar “a cada plataforma disponible”, reforzando la cobertura en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán.
Según USAGM, la transmisión televisiva de Voice of America vía satélite Yahsat ha sufrido interrupciones severas. La agencia indicó que trabaja desde el primer momento para resolver el problema y gestionar un satélite de reemplazo. Hasta que se anuncien nuevas frecuencias, VOA instó a su audiencia a seguir las actualizaciones y contenidos a través de sus canales oficiales en redes sociales.
Mientras tanto, la programación de VOA se mantiene activa las 24 horas mediante transmisiones en vivo en YouTube, Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Además, la señal televisiva puede escucharse simultáneamente en radio, a través de onda media en 1548 kilohertz (AM), accesible desde cualquier receptor compatible.
Acusaciones de bloqueo por parte de Teherán
USAGM afirmó que el gobierno iraní ha destinado “recursos significativos” para bloquear el contenido de VOA Farsi e impedir que llegue a la audiencia dentro del país. Según la agencia, estos esfuerzos evidencian el impacto y la eficacia de su programación “sobre el terreno”.
A pesar de las dificultades técnicas y los intentos de interferencia, la entidad aseguró que mantendrá su cobertura continua y que trabaja para restablecer plenamente la señal satelital lo antes posible.
La situación se produce en un contexto de creciente confrontación informativa entre Estados Unidos e Irán, donde el acceso a medios internacionales y plataformas digitales se ha convertido en un frente clave dentro del panorama político y comunicacional.
Irán designado como Estado patrocinador de detenciones indebidas
El Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció horas antes del ataque, la designación de Irán como Estado patrocinador de detenciones indebidas, acusando al régimen iraní de utilizar a ciudadanos extranjeros como “moneda de cambio política” durante décadas.
La declaración oficial del Departamento de Estado, sostuvo que la práctica de detenciones arbitrarias por parte de Teherán se remonta a los primeros años posteriores a la revolución islámica de 1979. Recordó que, hace 47 años, el ayatolá Ruhollah Jomeini respaldó la toma de rehenes del personal de la embajada de Estados Unidos en Teherán, un episodio que marcó el inicio de una política que, según Washington, continúa hasta hoy.
“Durante décadas, Irán ha seguido deteniendo cruelmente a estadounidenses inocentes, así como a ciudadanos de otras naciones, para utilizarlos como moneda de cambio política contra otros Estados. Esta práctica abominable debe terminar”, afirmó el secretario.
Marco legal y advertencias
La medida se produce después de que el presidente Donald Trump emitiera el otoño pasado una orden ejecutiva destinada a proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a detenciones indebidas en el extranjero. Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley contra las detenciones indebidas de 2025, que otorga autoridad al Departamento de Estado para formalizar este tipo de designaciones.
Estados Unidos advirtió que, si Irán no cesa estas prácticas, Washington podría considerar medidas adicionales, incluida la imposición de una restricción geográfica que limite los viajes con pasaportes estadounidenses a Irán, a través de su territorio o desde el país.
Llamado a la liberación de detenidos
El Departamento de Estado instó al gobierno iraní a liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente, señalando que tales acciones podrían conducir al levantamiento de la designación y de las medidas asociadas. Asimismo, reiteró su recomendación de que ningún ciudadano estadounidense viaje a Irán por ningún motivo, y exhortó a quienes se encuentren actualmente en territorio iraní a abandonar el país de inmediato.
La designación añade un nuevo elemento de tensión en una relación bilateral históricamente marcada por crisis diplomáticas, sanciones económicas y episodios de confrontación indirecta en la región. Se espera que en los próximos días Teherán responda formalmente a la decisión de Washington.