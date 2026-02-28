El gobierno de Israel defendió el ataque lanzado hoy contra Irán como una acción preventiva destinada a neutralizar amenazas existenciales, en el marco de una operación coordinada con Estados Unidos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la ofensiva busca frenar el avance del programa nuclear y de misiles iraní, que, según Tel Aviv, representa un peligro directo para la seguridad del Estado israelí. “Actuamos para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar nuestro futuro”, señalaron fuentes oficiales al describir la operación como un golpe estratégico contra infraestructura militar clave.

Objetivo: frenar capacidades nucleares y de misiles

De acuerdo con el Ministerio de Defensa israelí, la operación fue concebida como un “golpe preventivo” para impedir que Irán consolide capacidades que puedan amenazar directamente a Israel. Las autoridades sostienen que la acción responde a evaluaciones de inteligencia que advertían sobre riesgos inminentes.

Israel ha reiterado en múltiples ocasiones que no permitirá que Teherán obtenga armas nucleares, postura que forma parte central de su doctrina de seguridad nacional.

Tras el inicio de la ofensiva, el gobierno israelí declaró estado de emergencia en todo el país y activó protocolos de defensa civil ante la posibilidad de represalias con misiles o drones desde territorio iraní o desde grupos aliados en la región.

Las autoridades han instado a la población a mantenerse atenta a las alertas oficiales y seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno.

En declaraciones posteriores, Netanyahu sostuvo que la operación también podría “crear las condiciones” para que el pueblo iraní “tome su destino en sus propias manos”, en una referencia que analistas interpretan como un respaldo indirecto a un eventual cambio político en Teherán.

La ofensiva marca una escalada significativa en la confrontación entre ambos países y podría redefinir el equilibrio de poder en la región. Mientras la comunidad internacional evalúa las implicaciones del ataque, Israel mantiene que su acción fue necesaria para salvaguardar su seguridad frente a lo que considera una amenaza persistente y creciente por parte de Irán.