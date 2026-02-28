Reacciona el Capitolio al ataque a Irán

Getting your Trinity Audio player ready...

Congresistas y senadores reaccionaron al ataque conjunto de fuerzas de Estados Unidos e Israel en la operación Furia Épica contra el régimen de los ayatolás en Irán.



El representante Carlos Giménez, republicano del sur de la Florida, escribió en su cuenta de la red social X:



“El colapso del régimen en Irán sería una de las mayores victorias geopolíticas de nuestro tiempo. Cambiaría por completo el equilibrio de poder a nivel global y convertiría a un antiguo enemigo en un aliado y amigo de Occidente. ¡El único camino hacia la paz es la victoria total!”

Asimismo, Giménez envió un mensaje a la dictadura cubana.



“No olvidemos que la patética dictadura de Cuba apoya activamente al régimen asesino de Irán: ¡estas tiranías deben ser relegadas al basurero de la historia!”, agregó el congresista cubanoamericano.



Por su parte, la también representante republicana María Elvira Salazar pidió protección para los militares norteamericanos involucrados en la operación.



“Que Dios proteja a nuestras tropas de todo mal, las proteja con su mano poderosa y las guíe con valentía y fortaleza. Rezo por su seguridad, su misión y su regreso a casa sano y salvo. Estados Unidos apoya a nuestros guerreros”, dijo la cubanoamericana en un mensaje en X.

El congresista republicano Mario Díaz Balart se sumó a las reacciones del Capitolio tras el ataque.



“Durante casi cinco décadas, los iraníes han sufrido represión, violencia y tortura a manos del malvado régimen iraní, un régimen que exporta terrorismo, reprime brutalmente la disidencia en el país y amenaza abiertamente a Estados Unidos y a nuestros aliados”, recordó Díaz Balart en X.



“Felicito al presidente Donald Trump por su solidaridad con el valiente pueblo iraní, que sigue exigiendo libertad, dignidad y derechos humanos fundamentales a pesar de la implacable represión. Cientos de manifestantes han sido asesinados simplemente por ejercer esos derechos”, añadió el congresista republicano, vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.



“Los estadounidenses y el mundo están más seguros gracias al liderazgo del presidente Trump y a su estrategia de máxima presión, que incluye la eliminación del terrorista Qasem Soleimani y la decisiva acción del año pasado para destruir las instalaciones nucleares de Irán, demostrando que la disuasión y la fuerza, no el apaciguamiento, conducirán a un futuro más seguro para todos”, finalizó el mensaje del legislador cubanoamericano.

El senador republicano por Florida Rick Scott también reaccionó al ataque.



“Se acabaron los días en que el malvado régimen iraní coreaba "¡Muerte a Estados Unidos!", amenazando la existencia misma de nuestro país y nuestros aliados, y oprimiendo a su pueblo. Gracias al presidente de los Estados Unidos por su firme liderazgo. Que Dios bendiga al secretario de Guerra y a los valientes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas. La Operación Furia Épica es la paz a través de la fuerza en plena exhibición, y un recordatorio para nuestros amigos y enemigos: Estados Unidos SIEMPRE pondrá a Estados Unidos primero. Siempre apoyaremos a nuestro amigo, Israel, y NUNCA permitiremos que Irán tenga un arma nuclear”, enfatizó Scott.

Su colega Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, aplaudió el inició de las operaciones contra el régimen teocrático.



Graham elogió al presidente Donald Trump, a quien calificó de “hombre de paz” y “la peor pesadilla del mal”.



“Al observar y monitorear esta operación histórica, me asombra la determinación del presidente Trump de ser un hombre de paz, pero al fin y al cabo, la peor pesadilla del mal", escribió el legislador en X. “Bien hecho, señor presidente”.



“Que Dios bendiga al presidente de Estados Unidos por planificar y ahora ejecutar la operación Furia Épica, haciendo que Estados Unidos sea más seguro y, con el tiempo, más próspero”, añadió Graham.



“Busco la protección de Dios para todos los que están bajo el mando del presidente Trump, así como para nuestros aliados en Israel”, concluyó el mensaje de Graham.



De la bancada demócrata, el senador por Pensylvania John Fetterman apoyó rotundamente los ataques contra Irán.



“El presidente Trump ha estado dispuesto a hacer lo correcto y necesario para lograr una paz verdadera en la región”, escribió Fetterman en X. “Que Dios bendiga a Estados Unidos, a nuestro gran ejército y a Israel”.



