Trump anuncia operaciones de combate contra Irán y llama a un cambio de régimen

En un inusual y contundente discurso la madrugada del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país ha iniciado “importantes operaciones de combate” en Irán junto con fuerzas israelíes, marcando un aumento de las tensiones en Oriente Medio.

En un mensaje en video publicado en su plataforma Truth Social, Trump presentó los ataques como una respuesta necesaria ante lo que describió como una “amenaza inminente” del régimen iraní.

Señaló que el liderazgo de Irán ha proclamado “Muerte a Estados Unidos” durante 47 años y que representa un peligro persistente para las tropas estadounidenses, sus aliados y la estabilidad regional.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles”, declaró el presidente, añadiendo que Estados Unidos “aniquilará su marina” y debilitará la capacidad de Teherán para apoyar a grupos militantes en la región.

Advertencias, estrategia y posibles bajas

Trump reconoció los riesgos de la operación y advirtió que podrían producirse bajas estadounidenses, una realidad que —según afirmó— forma parte de la naturaleza de la guerra. “Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse… pero estamos haciendo esto no por el presente, sino por el futuro.”

Describió la misión como parte de una estrategia más amplia para impedir que Irán obtenga un arma nuclear, un objetivo que calificó de innegociable. “Nunca tendrán un arma nuclear”, afirmó, presentando la ofensiva como esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Mensaje a las fuerzas y al pueblo iraní

En un mensaje dirigido a las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Trump lanzó un ultimátum contundente: deponer las armas y recibir inmunidad, o “enfrentar la muerte segura”.

Quizás el aspecto más llamativo del discurso fue su llamado directo al pueblo iraní. Tras instar a los civiles a “permanecer resguardados” y advertir que “las bombas caerán por todas partes”, también animó a los ciudadanos iraníes a aprovechar este momento como una oportunidad para un cambio de régimen una vez concluyan las operaciones militares. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno… será suyo para tomarlo.”

Trump presentó esta situación como una oportunidad histórica para que los iraníes definan su propio destino, afirmando que ningún presidente estadounidense anterior había actuado con tal determinación en su nombre.

Analistas señalan que el discurso marca un cambio significativo en la política estadounidense hacia Teherán, al contemplar abiertamente la posibilidad de derrocar al régimen clerical en lugar de limitarse a la disuasión o la contención.

A medida que la situación evoluciona, líderes y gobiernos de todo el mundo evalúan urgentemente las consecuencias de los ataques, mientras algunos países instan a sus ciudadanos a evacuar zonas de conflicto y otros piden una desescalada.

(Noticias en desarrollo)