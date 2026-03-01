El gobierno iraní anuncia 40 días de luto público tras la muerte del líder supremo

Getting your Trinity Audio player ready...

Un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei este sábado.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había confirmado la muerte de Jamenei tras los ataques en la madrugada a Teherán.

El gobierno iraní anunció más de un mes de luto público por la muerte de Jamenei. El duelo durará 40 días, según Press TV, una organización de noticias estatal iraní.

La cuenta X del fallecido ayatolá iraní Ali Khamenei publicó un mensaje críptico el sábado por la tarde, diciendo que algunos "entre los fieles" habían incumplido sus promesas a Alá después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen.

Los ataques se produjeron tras el fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán, mientras Trump presionaba a Irán para que se comprometiera a abandonar su búsqueda de uranio para armas nucleares.

En su mensaje Trump aclaró que el "proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país ha quedado profundamente destruido e incluso aniquilado. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO".