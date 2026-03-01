Hegseth envía fuerte advertencia a Irán si amenazan a los estadounidenses

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó el sábado una advertencia a la República Islámica de Irán, asegurando que Washington responderá con fuerza letal ante cualquier amenaza contra ciudadanos estadounidenses.

En un mensaje difundido en la red social X, Hegseth afirmó que, el Departamento de Guerra puso en marcha la “OPERACIÓN FURIA ÉPICA”, que describió como “la operación aérea más letal, más compleja y más precisa de la historia”.

El funcionario sostuvo que Teherán “tuvo su oportunidad” para alcanzar un acuerdo diplomático, pero que al rechazarlo “ahora está sufriendo las consecuencias”.

Según explicó, durante casi cinco décadas Irán “ha atacado y asesinado a estadounidenses”, mientras buscaba desarrollar armamento avanzado para fortalecer lo que calificó como una agenda radical.

“No toleraremos misiles potentes dirigidos contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán”, escribió.

También aseguró que “la armada iraní será destruida” y reiteró una de las líneas centrales de la Casa Blanca: “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

El secretario enfatizó que, a juicio de Washington, Estados Unidos no inició el conflicto, pero advirtió que está dispuesto a llevarlo hasta el final. “Si matan o amenazan a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como lo ha hecho Irán, los perseguiremos y los mataremos”, afirmó.

"Nuestros guerreros son los mejores del mundo y están totalmente desplegados para lograr nuestros objetivos”, aseguró.