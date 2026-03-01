Congresistas de Florida reaccionan a ataque contra el régimen iraní

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas republicanos de Florida celebraron este sábado el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en la operación “Furia Épica” contra la República Islámica de Irán.

El representante Carlos Giménez lanzó una advertencia a La Habana tras lo ocurrido en Teherán.

“Debe servirle de ejemplo a la dictadura en Cuba. Serán los próximos si no cambian su modus operandi”, escribió en la red social X.

"¡La libertad avanza!", agregó en otro mensaje.

Este sábado el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó en Truth Social que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei murió en el ataque y lo llamó “una de las personas más malvadas de la historia”.

"No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo”, dijo Trump y sostuvo que esta es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

La congresista María Elvira Salazar afirmó por su parte que durante más de tres décadas el régimen iraní “ha sido una de las mayores fuentes de terror del mundo”.

En un mensaje en redes sociales, felicitó a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por liberar al mundo de este régimen” y añadió que “ahora comienza el trabajo para asegurar la libertad de Irán. ¡El mundo es un lugar mejor sin una tiranía asesina como él!”.

El también congresista Mario Díaz-Balart describió la eliminación de Jamenei y otros altos mandos como “un regalo a la humanidad”.

“Después de 47 años, espero que el pueblo iraní finalmente pueda determinar su propio destino. Que Dios bendiga y proteja a nuestras tropas mientras continúan este noble esfuerzo para eliminar esta amenaza a nuestra seguridad nacional”, expresó.

Trump advirtió además que “los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario” para alcanzar lo que describió como “PAZ EN ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO”.