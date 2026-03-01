¿Saldrá Díaz-Canel este año? Las apuestas siguen subiendo

Getting your Trinity Audio player ready...

Las predicciones de mercados internacionales colocan a Miguel Díaz-Canel en el centro de un debate global: ¿seguirá al frente de Cuba más allá de este año o estamos ante el comienzo de su salida del poder y de un posible cambio de régimen en la isla?



Kalshi, una plataforma regulada de predicción de mercados y eventos, elevó entre el 27 de enero y el 2 de febrero las probabilidades de que Díaz-Canel deje el poder antes de fin de año, del 45% al 53%. Las predicciones extendidas hasta septiembre de 2026 elevan el número a un 66%, según las apuestas.

Por su parte, Polymarket, otro sitio de predicciones financieras, sitúa la probabilidad de que Díaz-Canel salga del poder antes del 1 de junio en torno al 40%, y la incrementa hasta alrededor del 65% si extiende sus análisis hasta el 31 de diciembre de 2026.



Aunque no son encuestas ni vaticinios políticos, estos mercados funcionan como termómetros financieros: los contratos se basan en hechos verificables y el precio —expresado en centavos— refleja la probabilidad que los participantes asignan a que el evento ocurra.

Kalshi opera bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), lo que le da un marco formal y regulado a estas operaciones.

La tormenta perfecta en Cuba

Las cifras no se mueven por corazonadas, sino que responden a una realidad interna que se ha deteriorado a gran velocidad. Cuba vive una crisis económica y energética que ha derivado en prolongados apagones, parálisis de la producción, desabastecimiento de alimentos, caída de los ingresos por turismo y un prolongado éxodo masivo.



A este panorama se suman factores geopolíticos: la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de enero pasado, interrumpió de golpe el flujo de petróleo venezolano hacia la isla, dejando a Cuba con reservas de crudo para aproximadamente un mes, según cálculos de los analistas.

Los últimos acontecimientos en Irán, uno de sus aliados por varias décadas, agravan aún más las expectativas sobre la estabilidad del régimen.

El posible colapso del suministro energético es hoy uno de los elementos que más pesan en los modelos de riesgo de los inversionistas.

En paralelo a la crisis interna, el entorno diplomático se ha endurecido. El presidente Donald Trump ha instado públicamente al régimen cubano a “negociar una salida antes de que sea demasiado tarde” y ha s dicho en reiteradas ocasiones que ya existen contactos preliminares entre Washington y La Habana.

Mientras tanto, las autoridades cubanas sostienen un discurso de resistencia, asegurando que no habrá concesiones políticas a pesar de las presiones externas. Esa combinación —mensaje de fuerza hacia dentro, señales de fragilidad hacia fuera— alimentan la percepción de que el sistema ha entrado en una delicada fase final.



Aunque las apuestas sobre la salida de Díaz-Canel no son una garantía de cambio, dan una señal clara de cómo se percibe hoy la estabilidad del liderazgo cubano en círculos financieros, diplomáticos y analíticos internacionales.



Con la crisis económica al límite, la falta de recursos energéticos y el pobre apoyo de sus aliados tradicionales, 2026 se perfila como un año decisivo no solo para el gobernante, sino también para la continuidad del actual régimen cubano.