Exiliados se movilizan en varias ciudades de EEUU para exigir el fin del régimen cubano

Exiliados cubanos se movilizaron este fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos para exigir un cambio democrático y denunciar la crítica situación en la isla.

El activista Henry Ponce, organizador de una manifestación y una caravana de autos en Louisville, Kentucky, afirmó a Martí Noticias que hay mucha esperanza entre la comunidad cubana por un cambio en la isla, tras las más recientes declaraciones del presidente Donald Trump de que Cuba caerá pronto.

“Todos pedían lo mismo: que la única conversación que ellos desean que tenga el gobierno norteamericano con Cuba sea el fin de la dictadura, que no le den ningún tipo de privilegio al régimen y que sea enjuiciada la cúpula del sistema político en la isla”, dijo.

Los cubanos que se manifestaron en Louisville se pronunciaron igualmente por elecciones libres y respeto a los derechos humanos en la isla.

“La mayoría de los cubanos en Kentucky lo que pedimos es libertad para Cuba, que se termine el sistema dictatorial por 67 años que es el causante de toda la desgracia del pueblo cubano. Es lo que pedimos y vamos a seguir pidiendo hasta que nuestro sueño se haga realidad: la libertad para el pueblo cubano”, agregó Ponce.

“Nosotros somos libres pero nuestras familias no lo son porque están secuestradas por ese sistema de opresión de la familia Castro". indicó.

Otra manifestación de exiliados cubanos pidiendo el fin del régimen comunista y la libertad para en Cuba se realizó este fin de semana en Cape Coral, Florida, una zona donde la comunidad cubana ga crecido en los últimos años. En ella participó el líder de la Unión Patriótica de Cuba y expreso político, José Daniel Ferrer, quien expresó en sus redes sociales el apoyo a los participantes.

La movilización del exilio cubano en varias ciudades de Estados Unidos exigiendo el fin del régimen comunista en la isla ocurre en medio de un aumento de las expectativas tanto dentro como fuera de Cuba de un posible cambio democrático en el país y de un agravamiento de la crisis.

El presidente de EEUU dijo esta semana que “Cuba va a caer muy pronto", durante una entrevista telefónica con la cadena CNN.

En Miami, el movimiento anticastrista 30 de noviembre organizó también un acto ante el monumento a la Brigada 2506, en la Calle Ocho.

Ángel de Fana, expreso político cubano y líder de la organización Plantados, participante del acto en Miami, dijo a nuestra redacción que la lucha no termina hasta que Cuba sea totalmente libre y todos los presos políticos sean excarcelados sin condiciones”.

Durante la protesta, exigieron al régimen de La Habana fe de vida de los detenidos tras el incidente de la lancha ocurrido al norte de Villa Clara que dejó cuatro personas muertas en el lugar y una quinta pocos días después.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas requirió el viernes al régimen que “informen sin demora el paradero de los cinco sobrevivientes”.

La agencia de la ONU también solicitó a la dictadura cubana detalles sobre la fecha, hora y lugar de la detención, la autoridad que controla su custodia, su estado de salud y cualquier traslado que haya tenido lugar entre centros de detención o instituciones médicas.