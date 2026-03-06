Familiares confirman muerte de joven tras incidente de lancha en Villa Clara

Getting your Trinity Audio player ready...

La familia de Roberto Álvarez Ávila, uno de los vinculados al incidente de la lancha ocurrido al norte de Villa Clara, dijo este jueves a Martí Noticias que autoridades del régimen cubano les informaron que el ciudadano estadounidense habría fallecido durante el enfrentamiento con tropas guardafronteras.

La noticia llega después de varios días de incertidumbre en los que sus allegados aseguraban desconocer su paradero y denunciaban inconsistencias en la versión oficial difundida por el régimen.

“Nos avisaron que Roberto murió, pero seguimos sin saber exactamente qué ocurrió”, dijeron sus familiares, quienes desde el inicio han rechazado que el hombre fuera presentado por el gobierno como un “terrorista”.

“La Policía le dijo a nuestros familiares en Cuba que había tenido dos paros respiratorios durante una operación en La Habana y que mañana llevarían el cuerpo para Cienfuegos. También sugirieron que lo cremáramos”, dijeron.

Al menos dos de los exiliados cuyos cuerpos han sido devueltos a las familias fueron cremados, de acuerdo a la información que dieron familiares a Martí Noticias.

El Departamento de Estado dijo este jueves a Martí Noticias que el régimen cubano no ha contestado a múltiples solicitudes de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para dar atención consular a los detenidos.

“El régimen cubano no ha respondido a las repetidas solicitudes oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para tener acceso consular e información sobre ciudadanos estadounidenses que supuestamente participaron en el incidente de la lancha”, precisó el portavoz.

Hasta el momento de redactar esta nota, las autoridades de la isla no han confirmado la noticia de la muerte de Álvarez Ávila.

En entrevista previa con Martí Noticias, sus hermanas y su esposa describieron a Roberto como un hombre trabajador, padre de tres hijas y ciudadano estadounidense.

“Mi hermano llegó a Estados Unidos cuando tenía nueve años. Es esposo, padre, una persona tranquila y trabajadora. Siempre tuvo a Cuba en el corazón”, dijo su hermana Tania Regalado.

Álvarez Ávila tenía 34 años y residía en Estados Unidos junto a su familia.

“Quería ver una Cuba libre, como todos nosotros, pero de ahí a llamarlo terrorista hay una gran diferencia”, afirmó su hermana.

Durante varios días la familia denunció que no lograba confirmar su ubicación. Parientes en la isla recorrieron hospitales en Villa Clara y Matanzas tras el anuncio oficial de que el incidente había dejado cuatro muertos y seis heridos, pero inicialmente no encontraron registros sobre su estado.

“No sabíamos dónde estaba. Fuimos a hospitales y nadie nos daba información”, explicó Nélida Álvarez, otra de sus hermanas.

La confusión aumentó cuando los medios oficiales publicaron primero el nombre de otra persona con un nombre similar. “Fueron horas de angustia terrible”, relató la familia.

Cuestionamientos a la narrativa oficial

El gobierno cubano identificó a diez presuntos implicados en el suceso: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alín Peña, Manuel Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Cruz Correa.

Según la versión oficial, cuatro de ellos murieron abatidos por tropas guardafronteras.

Sin embargo, familiares de varios de los implicados han expresado dudas sobre el relato difundido por la televisión estatal.

“No entendemos cómo, si iban tan cargados de armas como dicen, terminaron todos muertos o heridos mientras los guardafronteras apenas tuvieron bajas. La historia está muy mal contada”, cuestionó Nélida Álvarez.

Las autoridades cubanas mostraron en televisión armamento supuestamente ocupado durante el incidente, pero hasta ahora no han presentado pruebas independientes que permitan verificar las circunstancias del enfrentamiento.

Pedido de investigación

Al tratarse de un ciudadano estadounidense, la familia pidió la intervención del gobierno de Estados Unidos para esclarecer lo ocurrido.

“Queremos que investiguen lo que pasó realmente”, dijeron.

También solicitaron acceso a evidencias tecnológicas que, según señalan, deberían existir. “Hoy hay drones, cámaras y sensores. Que presenten pruebas reales”, exigieron.

La esposa de Roberto, con quien llevaba 17 años de relación, expresó que la familia está devastada.

“Él no es una mala persona. Vive para su familia”, dijo.

El incidente ocurrió en aguas del norte de Villa Clara y fue presentado por el régimen como un intento de infiltración armada desde Estados Unidos.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró la pasada semana que Washington investiga el enfrentamiento armado con la lancha registrada en Florida frente a la costa de Cuba.

"Tengo todas las razones para querer nuestra propia información. En Estados Unidos no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas", aseguró.

"Lo que les digo es que vamos a averiguar exactamente qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados. No nos vamos a conformar con lo que nos digan otros. Tengo plena confianza en que podremos conocer la historia de forma independiente", agregó.