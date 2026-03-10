Asamblea de la Resistencia Cubana llama a generar el cambio en la isla

Getting your Trinity Audio player ready...

No hay que esperar por un cambio en Cuba, lo importante es generarlo, dijo este lunes la Asamblea de la Resistencia Cubana.

El lider de la coalición opositora en el exilio, Orlando Gutiérrez-Boronat, dijo a Martí Noticias que este es el momento de lograr la libertad de la isla. "Es cuando más cerca hemos estado de ello (...). Las protestas de los últimos días son testimonios de eso”, aseveró.

“Lo importante no es esperar por el cambio, es producir el cambio. Y esta Asamblea de la Resistencia Cubana está en taller permanente, en trabajo permanente por la libertad de Cuba", señaló el activista.

El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana destacó que esta organización está realizando una serie de acciones a nivel internacional para aislar y ahogar al régimen de La Habana.

“Estamos luchando de manera coordinada para poder lograr el cambio. Pensamos que el acuerdo de liberación que suscribimos hace una semana con la coalición Pasos de Cambio es un paso adelante para lograr esa libertad y ese cambio en Cuba”, apuntó.

En un taller de trabajo en su sede, en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana agradeció el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la comunidad internacional a las acciones para lograr la restitución de todos los derechos del pueblo cubano, con el fin del régimen.

“Y frente a un régimen como este, todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Lo importante es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La Ley de la Libertad Cubana lo establece: la plena restitución y libertades del pueblo de Cuba, que termine el régimen de un solo partido y una sola familia, que sean liberados todos los presos políticos sin exclusión de ninguno, que se legalice la sociedad civil, que cese la represión y que haya elecciones libres en Cuba”.

Gutiérrez-Boronat aseguró que “hay un exilio en pie de lucha; hay un pueblo en Cuba en pie de lucha”.

Las declaraciones del líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana ocurren luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes en Miami que Cuba podría terminar bajo una “adquisición amistosa” o no, y que el régimen de La Habana no logrará sobrevivir sin Venezuela.

"Tal vez sea una toma amistosa, tal vez no", dijo el mandatario en una intervención en su club de golf Trump National Doral Miami. “El régimen de Castro es brutal. Pero ya no puede vivir a costa de Venezuela”, aseveró.