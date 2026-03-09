Scott celebra que “lista de malvados” se reduzca con cambios en Venezuela y planes con Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador por Florida Rick Scott se refirió a los regímenes comunistas en el mundo a los que calificó como “malvados” y celebró que la “lista” se reduzca tras los cambios en Venezuela y los planes del presidente Donald Trump con Cuba.

En una entrevista en el canal de noticias Fox Business, el legislador republicano afirmó que “Irán es malvado. China es malvada. Corea del Norte es malvada. La China comunista es malvada. Ahora tenemos al menos cuatro”.

Para el funcionario floridano, esta alianza podría reducirse “ahora que Venezuela está cambiando y con lo que Trump está haciendo en Cuba. Ojalá haya más gente cooperando para el beneficio de EEUU”, agregó.

El senador Scott ha incluido en su agenda en el Capitolio las denuncias y presiones hacia regímenes comunistas, especialmente en América Latina, con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en Asia, con Irán, China y Corea del Norte.

Frente al régimen cubano, patrocinó la Ley DEMOCRACIA, que busca imponer sanciones más severas al aparato militar y de inteligencia cubanos, incluyendo congelación de activos y restricciones financieras.

También ha defendido la designación de Cuba como Estado patrocinador del Terrorismo, se ha opuesto a la flexibilización del embargo y copatrocinó resoluciones condenando las violaciones de Derechos Humanos en la Isla.

Sobre Venezuela, Scott celebró la extracción del dictador Nicolás Maduro. Antes, había presentado el proyecto de ley Stop Maduro, que aumentaba a $100 millones la recompensa por información que llevara a la captura.

El legislador también respaldó la versión del Senado de la Ley Bolivar, que prohibía contratos con empresas ligadas a Maduro, y presentó la Ley Valor, que define una estrategia para apoyar una transición democrática en el país.

En el caso del régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua, Scott respaldó la Ley Renacer, que amplía sanciones contra funcionarios implicados en corrupción o represión y permite sanciones a familiares y aliados cercanos del gobierno.

Scott ha pedido que el gobierno de EEUU aplique sanciones bajo la ley Global Magnitsky contra funcionarios nicaragüenses, que incluyan congelación de activos, prohibición de entrada al país y restricciones financieras.

Con China, destaca su apoyo a la Ley Restrict, que permite al gobierno de EEUU restringir o prohibir tecnologías vinculadas a adversarios, entre ellos el Partido Comunista chino.

También ha promovido propuestas para limitar inversiones estadounidenses en sectores estratégicos de China y reforzar controles sobre compañías asociadas al aparato militar chino.

En relación con Irán y Corea del Norte, Scott ha respaldado iniciativas para endurecer sanciones y presionar a ambos gobiernos por sus programas nucleares.

Entre ellas figuran el apoyo a la Ley Maximum Pressure, destinada a reforzar sanciones contra Irán, y además de una legislación para ampliar medidas contra Corea del Norte por su programa de misiles y armas nucleares.