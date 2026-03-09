Trump dice que Cuba llegará a un trato o EEUU lo hará de todas maneras

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Cuba podría terminar bajo una “adquisición amistosa” y el régimen de La Habana no podrá sobrevivir sin Venezuela.

"Tal vez sea una toma amistosa, tal vez no", afirmó.

Durante una intervención en su club de golf Trump National Doral Miami, Trump aseguró que el sistema político cubano se encuentra debilitado tras perder el apoyo económico y petrolero que recibía de Venezuela.

“El régimen de Castro es brutal. Pero ya no puede vivir a costa de Venezuela”, afirmó Trump.

El presidente sostuvo que la crisis energética y económica en Cuba ha agravado el escenario. "Están muy mal, en las últimas. No tienen dinero ni energía. Están muy mal en el aspecto humanitario. No queremos ver eso, pero ellos (el régimen) fueron muy malos con mucha gente de Cuba", dijo.

Trump comentó que el voto cubanoamericano que recibió "es muy importante; esa gente es muy importante para mí. Yo sé por lo que pasaron: pasaron por el infierno. Muchos terminaron siendo las personas más exitosas del país".

"Algunos son los más exitosos de EEUU. Muchos son amigos míos porque he peleado esta batalla junto a ellos por mucho tiempo. El régimen de Castro fue brutal, pero ha vivido a costa de Venezuela. Ahora no tienen energía, ni gasolina, ni dinero, nada. Sin Venezuela no habrían podido funcionar. Nosotros cortamos esa dependencia. Van a hacer un trato con nosotros o lo haremos a nuestra manera si es necesario."

“Están en ruina. No tienen energía, no tienen dinero, están en graves problemas humanitarios”, dijo. “O vamos a hacer un acuerdo o lo haremos igual de fácil de cualquier modo”.

Durante la cumbre hemisférica “Escudo de las Américas”, celebrada el fin de semana en Doral, Trump aseguró que su administración está dispuesta a involucrarse directamente en el futuro político de la isla.

"Me encargaré de Cuba", prometió.

Irán, Rusia y política interna

En su intervención, Trump también abordó otros temas de política exterior y seguridad nacional y aseguró que Estados Unidos está logrando avances significativos en la ofensiva militar contra Irán.

“La mayor parte del poder naval de Irán ha sido hundido”, afirmó al ofrecer una actualización sobre la llamada Operación “Furia Épica”.

Trump sostuvo que las capacidades militares iraníes han sido seriamente degradadas.

“No tienen armada, no tienen fuerza aérea… y no tienen liderazgo”, dijo.

El presidente también mencionó una reciente conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que discutieron la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

“Creo que fue una llamada positiva sobre Ucrania… él quiere ayudar”, señaló Trump.

“El primer día que bajé por la escalera mecánica en 2015 dije que evitaría que Irán obtuviera armas nucleares, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, declaró.