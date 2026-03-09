Trump: "Estamos aplastando al enemigo"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha entrado en una fase avanzada y que las capacidades militares iraníes han sido severamente degradadas tras casi dos semanas de que comenzara la Operación “Furia Épica”,

Durante una intervención ante legisladores republicanos en su club de golf en Trump National Doral Miami, en el área de Miami, Trump sostuvo que la campaña militar está superando los cronogramas iniciales.

“Estamos aplastando al enemigo con una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar”, declaró Trump al referirse a la operación.

“No cederemos hasta derrotar al enemigo total y decisivamente”.

El presidente aseguró que las fuerzas iraníes han sufrido pérdidas significativas en múltiples frentes, especialmente en sus capacidades navales y de misiles.

“La capacidad iraní de drones y misiles está siendo completamente destruida”, afirmó.

Trump hizo referencia además a su reciente visita a la Dover Air Force Base, en el estado de Delaware, donde participó en la ceremonia de repatriación de seis militares estadounidenses fallecidos en un ataque con drones en Kuwait.

“Todos me dijeron lo mismo: ‘Asegúrese de ganar, señor’”, afirmó. “Seguimos adelante más decididos que nunca para lograr la victoria final que pondrá fin a este peligro persistente”.

En su discurso, el presidente también dirigió críticas a los legisladores demócratas, a quienes acusó de obstaculizar medidas clave de seguridad nacional.

“Mientras nuestros militares luchan con valentía en el extranjero para proteger a la nación, la minoría demócrata está saboteando deliberadamente nuestra seguridad nacional”, dijo.

Trump instó al Congreso a aprobar de inmediato la reapertura del Departmento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que la agencia necesita recursos adicionales para garantizar la seguridad interna. Asimismo, reiteró su respaldo a leyes que exijan identificación para votar en las elecciones estadounidenses.

Trump afirmó que el objetivo final de la campaña es eliminar lo que describió como un régimen que ha desestabilizado la economía mundial durante décadas.

“Vamos a deshacernos de un régimen terrorista que ha mantenido secuestrada a la economía mundial durante 47 años”, dijo. “Eso traerá precios más bajos, paz mundial y estabilidad económica durante las próximas décadas”.