"Me encargaré de Cuba", promete Trump en Cumbre hemisférica (VIDEO)

"Me encargaré de Cuba", prometió este sábado el presidente Donald Trump en la Cumbre hemisférica "Escudo de las Américas".

El presidente Trump afirmó que el régimen en la isla está “en el final del camino, no tiene dinero ni petróleo, tiene una mala filosofía y ha sido malo desde hace mucho tiempo” , dijo durante la apertura del evento en la ciudad de Doral, en Florida.

“Y antes recibían dinero de Venezuela, recibían petróleo de Venezuela, pero ya no tienen dinero de Venezuela, no tienen petróleo, no tienen nada. La gente ni siquiera puede aterrizar en Cuba y no pueden conseguir gasolina para despegar, tienen que dejar sus aviones allí”, mencionó.

De acuerdo con el mandatario, la dictadura “quiere negociar, y está negociando con Marco (Rubio) y conmigo. Y yo pensaría que se podría lograr un acuerdo muy fácilmente con Cuba”, afirmó y se refirió a que “durante 50 años he estado escuchando, desde que era un niño, hablar de Cuba”.

“Cuba es un desastre. Pero he escuchado tanto sobre Cuba y Cuba está en sus últimos momentos, tal como es ahora. Tendrá una gran nueva vida, pero está en sus últimos momentos de vida tal como está actualmente”, destacó.

"Un acuerdo con Cuba. Ese será fácil"

El republicano precisó que su Administración está ahora enfocada en Irán y bromeó con el secretario de Estado Marco Rubio al respecto. “¿Qué harás? ¿Tomarás unos dos días libres, Marco? No, quizás una hora. Tomarás una hora libre y luego terminará un acuerdo con Cuba. Ese será fácil”, aseveró.

El presidente Trump afirmó que una solución a la situación en Cuba servirá para toda la región y mencionó que varios presidentes le pidieron que se encargará de Cuba.

“Me sorprendió, pero cuatro de ustedes me dijeron ‘¿Podría hacernos un favor? Encárguese de Cuba’. Yo me encargaré”, acotó.

De acuerdo con el mandatario, “las situaciones en Venezuela y Cuba deberían dejar claro, que bajo nuestra nueva doctrina no permitiremos que influencias extranjeras hostiles se establezcan en este hemisferio. Eso incluye el Canal de Panamá, del que hemos hablado. No lo vamos a permitir”, reconoció en referencia al llamado "Corolario Trump" a la Doctrina Monroe.

En las últimas semanas el presidente Trump se ha referido a Cuba en reiteradas ocasiones y ha afirmado que el régimen “está al caer”.



También ha mencionado el papel del secretario Rubio en las conversaciones con “personas de alto nivel” y el deseo de muchos exiliados cubanos de regresar a la Isla.