Trump dice a CNN que Cuba caerá pronto: "Estamos realmente concentrados en esto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes a la cadena CNN que Cuba “va a caer muy pronto”.

“Cuba va a caer muy pronto, por cierto, no tiene nada que ver, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, aseguro en una entrevista telefónica.

"Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años", añadió.

Noticia en desarrollo.