Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Trump dice a CNN que Cuba caerá pronto: "Estamos realmente concentrados en esto"

Presidente de EEUU Donald Trump
Presidente de EEUU Donald Trump

Sumario

  • "Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años", añadió.
Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes a la cadena CNN que Cuba “va a caer muy pronto”.

“Cuba va a caer muy pronto, por cierto, no tiene nada que ver, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, aseguro en una entrevista telefónica.

"Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años", añadió.

Noticia en desarrollo.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG