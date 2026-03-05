Trump: "¡Cuba también va a caer!"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este jueves a POLITICO que el régimen de Cuba "también va a caer", en referencia a las operaciones de su Administración contra los regímenes de Venezuela e Irán.



"Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba", declaró Trump a POLITICO, confirmando que Estados Unidos "está en contacto con el liderazgo comunista cubano a medida que la inestabilidad en la isla se intensifica tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro".

Al preguntársele si Estados Unidos estaba desempeñando un papel en la caída del gobierno cubano, Trump respondió: “Bueno, ¿qué opinan? Durante 50 años, eso es la guinda del pastel. Venezuela lo está haciendo fantásticamente. [Delcy Rodríguez] está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, cita la publicación.

POLITICO asegura que el mandatario reconoce que el empeoramiento de la situación de la isla se debe en parte a la presión estadounidense, incluyendo el corte del suministro de petróleo venezolano que antes abastecía a La Habana.

"Bueno, es por mi intervención, una intervención que está ocurriendo", dijo Trump. "Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero... todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente".

"¿Cuánto tiempo llevan 50 años oyendo hablar de Cuba —Cuba, Cuba—?", añadió Trump. "Y esa es una de las pequeñas para mí".

El 29 de enero de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva "Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba", declara que las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen "una amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional y política exterior de EE.UU.



Su gobierno también acusa al régimen de La Habana de alinearse con actores hostiles como Rusia, China, Irán y grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, también de apoyar el terrorismo y desestabilizar la región.