Cuestionan llamado de Díaz-Canel a transformar la economía: Cuba necesita "un cambio radical"

El reciente llamado de Miguel Díaz-Canel a transformar el modelo económico de Cuba repite el eco de propuestas y discursos que no han funcionado en las más de seis décadas de gobierno socialista en la isla, en lugar de enfocarse en una reforma estructural, señalan expertos.

En su intervención ante el Consejo de Ministros, Díaz-Canel hizo un recuento de las crisis económicas anteriores y propuso un grupo de medidas que mantienen intacto el modelo de planificación socialista centralizada y la propiedad estatal como base del sistema económico.

"Cuba tiene un serio problema y llegó al punto de no retorno. Ellos tienen que transformar la economía, ellos tienen que irse del país. Cuba necesita una reforma estructural de su economía. Mientras que se continúe con discursos que no resuelven realmente la problemática, están abocados a un estallido social de proporciones inciertas", dijo a Martí Noticias el economista Joel Brito, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.

Para el experto, el de Cuba es un modelo agotado en todos los aspectos: desde el punto de vista político, económico, social e ideológico.

"La población cubana lleva muchísimo tiempo ya en una situación social, en una situación económica, la salud pública es un desastre, la falta de electricidad, la situación de la alimentación...En los últimos años, los cubanos escapaban de la isla por diferentes vías irregulares hacia Estados Unidos. Esa válvula de escape se cerró. Nadie le otorga créditos a Cuba, las remesas han disminuido, no hay acceso al petróleo, las ocho termoeléctricas siempre tienen un problema diferente...", enumeró Brito.



De acuerdo con un análisis compartido en la red social X por el economista Pedro Monreal, cuatro elementos afectan la credibilidad de la convocatoria realizada por el gobernante cubano: "no asumir la crisis estructural, reticencia a aceptar el término reforma, mantener líneas rojas de la conceptualización, y un “error de casting”".

Monreal señala que el modelo económico cubano no puede ser mejorado a partir de una mera sustitución de partes obsoletas, y coincide con Brito es que "el modelo actual está agotado", y mantiene una coherencia interna que debe ser desmantelada y reemplazada por otra.

¿Cómo sería una reforma auténtica?

"La crisis estructural expresa la naturaleza de un impasse económico que no es posible superar dentro del modelo. Llamarle “transformación” a secas diluye la envergadura del cambio. Si no desean utilizar “reforma”, al menos pudieran llamarle “transformación estructural”", apuntó el experto.

En cuanto al "error de casting", Monreal explica que Díaz Canel está confiando estas "transformaciones necesarias al modelo económico y social" al mismo equipo del Partido Comunista y del gobierno que "diseñó y aplicó el desatino programático del “Ordenamiento”, los inefectivos parches que le siguieron, y el artefacto burocrático al que llaman “programa de gobierno”".

El economista considera que una reforma estructural auténtica de la economía cubana no debería ser monopolizada por el PCC y el gobierno, sino incluir mecanismos que permitan a la ciudadanía expresar libremente el disenso con las políticas económicas.

Brito, por su parte, apunta a la urgencia de un cambio radical en Cuba.

"Las sanciones que está poniendo la administración [del presidente de EEUU Donald Trump] son vitales para que el régimen termine de colapsar", subrayó.

"Desde la Florida ya no es igual, desde Miami ya no sale la misma cantidad de recursos financieros. El turismo ha colapsado totalmente, no le están entrando fondos al régimen y, evidentemente, están ante la bancarrota total y el pueblo cubano lo que necesita es eso, necesita un cambio radical", concluyó el experto.