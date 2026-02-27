Trump espera una toma "amistosa y controlada" de Cuba (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió este viernes a la manera en que su Administración avanzaría en el tema de Cuba.

"Tal vez hagamos una toma amistosa y controlada de Cuba", dijo el mandatario al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas, en respuesta a una pregunta sobre el cambio de régimen en la isla realizada por el reportero Juan Esteban Silva de W Radio.

"Necesitan nuestra ayuda", dijo el presidente, quien reiteró que el secretario de Estado Marco Rubio "está lidiando con ello a un nivel muy alto".

Trump describió nuevamente a Cuba como una nación fallida y enfatizó en la necesidad de un acuerdo antes de que sea demasiado tarde.

"Cuba está en muy mal estado, está fracasando. Cuba ahora mismo es, por decirlo suavemente, una nación en decadencia. He oído hablar de Cuba, como dije antes, desde pequeño. Todos querían cambiarla. Pude ver que eso sucedería", comentó.

"No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen alimentos. Es realmente una nación en serios problemas ahora mismo y quieren nuestra ayuda", afirmó el presidente.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar compartió en sus redes sociales las declaraciones del presidente y comentó: "Por más de seis décadas, esta dictadura brutal ha torturado a sus opositores, encarcelado a pastores, reprimido a golpes a manifestantes pacíficos y condenado a generaciones de cubanos al hambre, la oscuridad y el exilio".

"Están acorralados. No por política, sino porque toda tiranía termina cayendo bajo el peso de su propia corrupción y represión. Y gracias al presidente Trump, su hora final se acerca. Al régimen: lean claramente las señales. ¡Se les acabó el tiempo!", afirmó la legisladora republicana.